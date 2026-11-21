Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с жителями Талгарского района и рассказал о темпах социально-экономического развития региона. В ходе встречи были всесторонне рассмотрены вопросы развития предпринимательства и привлечения инвестиций, туризма и сельского хозяйства, эффективного использования земельных ресурсов, модернизации инженерной инфраструктуры, а также обеспечения жильем, образования, спорта и общественной безопасности. Кроме того, жители задали актуальные вопросы и выслушали разъяснения ответственных специалистов, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Промышленность и предпринимательство: запущено 16 инвестиционных проектов

Основой экономики района являются предпринимательство и промышленность. В настоящее время в районе зарегистрировано 22,4 тыс. предпринимателей. В этой сфере работают более 43 тыс. человек. Объем произведенной продукции в текущем году составил 560 млрд тенге, увеличившись на 127,4%. В результате в бюджет поступило 34,7 млрд тенге налогов.

«Сегодня на Талгарский район приходится 12,7% инвестиций, привлеченных в область. Среди шести инвестиционных проектов, реализованных в этом году, – торгово-логистический хаб «SAN tyres», завод по производству модульных бетонных домов «MK.PIMC.KZ», транспортно-логистический центр «AMANAT». Кроме того, до конца года будут завершены еще 10 проектов. В их числе многофункциональный производственно-логистический комплекс «СтройИнвест», завод по производству асфальтобетонных смесей «Uneed Us» и тепличное производство «Alatau Green Production», – отметил Чингис Аринов.

Талгарский район становится одним из ключевых центров Алматинского горного кластера

С начала года район посетили около 60 тыс. туристов. Объем оказанных туристических услуг увеличился на 136,6% и достиг 2,5 млрд тенге. Сегодня Талгарский район развивается как один из ключевых центров Алматинского горного кластера. К примеру, в проект расширения курорта «Oi-Qaragai» в направлении Ак-Таса инвестировано более 50 млрд тенге, проложено 2 км водопровода. Теперь прорабатываются вопросы электроснабжения и модернизации дорог.

Кроме того, в зону отдыха «Bizdin Auyl» привлечено 1,5 млрд тенге инвестиций и создано 50 рабочих мест. Сегодня зона отдыха занимает территорию площадью 25 гектаров и ежегодно принимает около 40 тыс. туристов.

Сельское хозяйство: реализуются 3 новых инвестиционных проекта стоимостью 19,9 млрд тенге

В сфере сельского хозяйства реализуются 3 новых инвестиционных проекта общей стоимостью 19,9 млрд тенге. В их числе строительство цеха по производству 2 000 тонн варенья и джемов в год, тепличного комплекса площадью 8 гектаров и питомника по выращиванию 40 видов саженцев.

На сегодняшний день уборочная кампания полностью завершена, собрано 111,6 тыс. тонн продукции. В этом году водосберегающие технологии внедрены на площади 3 897 гектаров. В результате водосберегающие технологии установлены на 12 188 гектарах орошаемых земель, то есть на 63% их общей площади.

Более половины неиспользуемых земель, а именно 3,8 тыс. гектаров, возвращено в государственную собственность. Из них 2,3 тыс. гектаров предложены для реализации инвестиционных проектов на территории района. Кроме того, 705 гектаров земли переданы жителям Нуринского сельского округа под пастбища общего пользования.

Автомагистраль «Алматы – Талгар – Байдибек би» расширят до четырех полос

В Талгарском районе реализуется ряд важных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры и обеспечению безопасности пассажиров. В этом году на ремонт 77,5 километра дорог района выделено 3,6 млрд тенге.

«На 12-километровом участке Кульджинского тракта, начинающемся от границы города Алматы, продолжаются комплексные работы по благоустройству. Ведется расширение 2,7 километра Алатауского шоссе. Капитальный ремонт 8 километров автомагистрали «Алматы – Талгар – Байдибек би» запланирован на следующий год. В рамках проекта дорога будет расширена до четырех полос, оборудована освещением и пешеходными дорожками», – отметил аким области.

385 социально уязвимых семей получили жилье

Сегодня в районе в очереди на получение жилья состоят 9 677 граждан. За последние два года социально уязвимым семьям передано 385 квартир. В прошлом месяце 55 семей в селах Туздыбастау и Тузусай отметили новоселье.

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» при поддержке спонсоров в селе Туздыбастау построен и введен в эксплуатацию новый пожарный пост. В целях усиления мер по защите от селей модернизирован и введен в эксплуатацию диспетчерский пункт «Талгар», относящийся к областному филиалу учреждения «Казселезащита».

Введены в эксплуатацию 7 школ на 5 700 ученических мест

В районе в рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено 7 школ на 5 700 ученических мест. В результате решена проблема трехсменного обучения в 5 школах и нехватки ученических мест в 2 школах. В настоящее время в трехсменном режиме работает только одно образовательное учреждение.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» капитально отремонтированы школы в селе Жибек Жолы и городе Талгар.

91,3% населенных пунктов подключены к газу

Ведется системная работа по обеспечению жителей голубым топливом и питьевой водой.

«Из 46 населенных пунктов Талгарского района 42 обеспечены природным газом, что составляет 91,3% от общего количества населенных пунктов. В этом году ведутся работы по газификации сел Каратаган, Нура, Остемир и Туганбай. Завершить указанные работы планируется в 2027 году. В целях повышения качества питьевой воды полностью завершены и введены в эксплуатацию работы в южной части села Бесагаш. В селах Киши Байсерке и Акдала ведется прокладка водопровода протяженностью 52 километра, который охватит 1 850 абонентов», – отметил аким Алматинской области.

Построят стадион на 10 тысяч зрителей и футбольную академию

Сегодня на территории футбольной академии «Атлетико де Мадрид Казахстан» в Талгарском районе планируется строительство большого стадиона на 10 000 зрителей. Кроме того, в городе Талгар ведется строительство детской футбольной академии международного уровня. Объект будет введен в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года.

Количество преступлений снизилось на 27,8%

Вопросы обеспечения общественной безопасности находятся в центре внимания. В частности, штат Управления полиции пополнился 62 сотрудниками, а также запущен Центр оперативного управления, объединяющий 1 113 видеокамер. В результате в этом году количество преступлений снизилось на 27,8%.

О чем жители спросили акима?

В ходе встречи местные жители задали волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Большинство обращений касалось уличного освещения, газификации, питьевой воды и дорожной инфраструктуры.

К примеру, жители сел Туздыбастау, Бесагаш, Кайнар и ряда микрорайонов города Талгар сообщили о проблемах с обеспечением качественной питьевой водой. По словам специалистов, эта проблема возникла в связи с ростом численности населения. В следующем году планируется массовая подготовка проектно-сметной документации по сетям водоснабжения, электроснабжения и газификации. В их числе села Кендала, Бесагаш, Туздыбастау и Кызылту. После выделения финансирования начнутся строительные работы.

Еще один житель поинтересовался, когда завершится ремонт дороги вдоль Алатауского шоссе. По его словам, строительные работы создают определенные трудности для передвижения школьников.

«С учетом обозначенных проблем мы увеличили количество рабочих. До наступления зимы будут завершены работы на участке от образовательного учреждения до объездной дороги. Также вдоль дороги будет построен сквер, а арыки приведены в порядок. Качество проводимых работ находится на контроле», – отметил глава региона.

Житель города Талгара поднял вопрос экологической безопасности. По его словам, два промышленных предприятия, расположенных вблизи города, находятся слишком близко к жилым домам. Чингис Аринов сообщил, что лично возьмет этот вопрос на контроль и посетит предприятия для проверки.

Жители села Кызылкайрат сообщили, что в местной школе не хватает мест для детей. Только в этом году в первый класс приняли около 250 детей. Некоторым родителям приходится возить детей на учебу в другие села. Однако такая возможность есть не у всех семей.

Аналогичная ситуация складывается и в школе на 300 мест в селе Байбулак. По словам акима района, в 2023 году в районе было 6 школ с трехсменным обучением. Сейчас их количество сократилось до одной. В дальнейшем рассматривается возможность решения проблемы нехватки ученических мест за счет привлечения инвесторов.

По итогам встречи аким области отметил, что обращения жителей не останутся без внимания, все вопросы будут всесторонне изучены и решаться поэтапно.