В Алматинской области продолжается работа мобильных медицинских групп, сформированных из специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации на клинических базах ведущих медицинских организаций Казахстана, России и Беларуси. Врачи оказывают специализированную консультативно-диагностическую помощь жителям районов и одновременно проводят практическое обучение для местных медицинских работников, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В 2026 году на повышение квалификации медицинских кадров из местного бюджета выделено 160 млн тенге. Из этой суммы 100 млн тенге направлены на обучение 37 врачей за рубежом. В марте - апреле специалисты прошли подготовку на клинических базах Российской Федерации и Республики Беларусь по направлениям первичной медико-санитарной помощи, охраны здоровья матери и ребенка, гематологии, кардиологии, нейрохирургии, онкологии и другим направлениям.

Полученные знания и практический опыт внедряются в работу медицинских организаций области, в том числе посредством выездной работы мобильных групп.

В рамках данной работы специалисты уже оказали медицинскую помощь жителям Балхашского, Райымбекского и Кегенского районов. Всего принято 1 137 пациентов, проведено 6 операций различной степени сложности. Кроме того, врачи определяли дальнейшую тактику лечения, консультировали пациентов по впервые выявленным заболеваниям и вопросам диспансерного наблюдения.

Значительный объем работы проведен по направлениям охраны здоровья женщин и детей. Акушер-гинеколог проконсультировал 383 женщины, в том числе в 13 случаях дал рекомендации по прегравидарной подготовке. Педиатр осмотрел 238 детей, из них 47 были охвачены консультациями в кабинете «Здоровый ребенок», еще 32 ребенка прошли через фильтр-кабинет.

Психиатр провел консультации для 129 пациентов, состоящих на диспансерном учете. Детский нейрохирург проконсультировал 46 пациентов и выполнил уникальную операцию по менингиолизу и краниопластике с использованием титановой пластины. Хирург осмотрел 80 пациентов и провел 4 операции, травматолог проконсультировал 57 пациентов и выполнил одну операцию.

Врачи общей практики приняли 227 пациентов, провели разъяснительную работу по вопросам диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни.

Особое внимание уделяется обмену практическим опытом. Неонатолог провел для сотрудников родильного отделения три тренинга по первичной стабилизации новорожденных, параметрам искусственной вентиляции легких и уходу за недоношенными детьми. Для медицинского персонала также организуются мастер-классы и семинары по реанимации новорожденных, организации акушерско-гинекологической службы и другим актуальным вопросам.

Очередной выезд мобильной медицинской группы состоялся 7 и 8 сентября в районной больнице села Каргалы. В ее состав вошли специалисты областного уровня — онколог-рентгенолог, инфекционист и акушер-гинеколог.

За два дня врачи приняли жителей района и провели 35 маммографических исследований. Инфекционист осмотрел 27 пациентов, акушер-гинеколог — 34 беременные женщины.

Параллельно с приемом пациентов специалисты провели практические занятия для местных медицинских работников. Рентген-лаборантов обучили проведению маммографии и оценке полученных снимков. Для специалистов женской консультации организовали практическое занятие и лекцию на тему «Гепатит у беременных женщин».

Таким образом, работа мобильных медицинских групп позволяет одновременно решать две важные задачи — повышать доступность специализированной медицинской помощи для жителей районов и укреплять профессиональные компетенции местных медицинских работников.

Выездная работа способствует своевременному выявлению заболеваний, определению дальнейшей тактики лечения и диспансерного наблюдения, а также внедрению в районные медицинские организации современных методов диагностики и лечения.

В Алматинской области практика выездов профильных специалистов в районные медицинские организации проводится на системной основе. Работа мобильных медицинских групп будет продолжена.