В Жамбылском районе Алматинской области планируется строительство первой в стране атомной электростанции. В связи с этим разработан план развития инфраструктуры вблизи села Улькен, предусматривающий строительство аэропорта.

Кроме того, рассматриваются вопросы модернизации железнодорожной станции Кайратколь, благоустройства побережья озера Балхаш, а также выделения земельных участков под строительство гостиничного комплекса. Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматинской области Чингиса Аринова с жителями Жамбылского района, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Жамбылский район является одним из динамично развивающихся агропромышленных регионов, где реализуются масштабные инвестиционные проекты.

В селе Аксенгир началось строительство птицефабрики стоимостью 200 млрд тенге, мощностью 120 тысяч тонн мяса птицы в год, которая обеспечит работой около 3 тысяч местных жителей.

В Унгиртасском сельском округе введена в эксплуатацию молочная ферма на 400 голов, ежедневно производящая 4–5 тонн молока для поставки крупным компаниям.

Кроме того, в селе Аксенгир продолжается строительство еще одной молочной фермы. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

В сфере малого и среднего бизнеса в текущем году запущено 8 производственных объектов, создано 263 новых рабочих места.

В рамках программы «Ауыл аманаты» в этом году профинансировано 36 проектов на общую сумму 544,5 млн тенге.

Особое внимание уделяется развитию культуры, образования и спорта. Так, в селах Каргалы и Шиен введены в эксплуатацию Дома культуры на 350 и 150 мест.

В селе Улькен в декабре завершится строительство врачебной амбулатории, рассчитанной на прием 50 человек в сутки.

Кроме того, в селе Узынагаш строится здание школы искусств, а в Таргапе возводится спортивный комплекс на 70 мест.

Сегодня в очереди на получение жилья в районе состоят 7 582 человека, из них около 4 тысяч относятся к социально уязвимым категориям населения.

За последние два года приобретено 692 жилых помещения, из которых 319 уже введены в эксплуатацию.

В этом году на ремонт дорог районного значения и улиц населенных пунктов направлено 3,2 млрд тенге, работы охватили 60,7 км дорожного полотна.

В ходе встречи Чингис Аринов представил информацию о социально-экономическом развитии региона, отдельно остановившись на вопросах развития инженерной инфраструктуры Жамбылского района. По его словам, на сегодняшний день природным газом обеспечены 43 населенных пункта. До конца года доступ к газу получат 294 жителя села Аркарлы.

Также в селе Узынагаш ведется реконструкция канализационных сетей. После реализации проекта к централизованной системе водоотведения подключат 5 тысяч жилых домов, а также 100 бюджетных и административных зданий.

В ходе сессии вопросов и ответов жители района смогли обратиться к руководству области и профильным специалистам с волнующими их вопросами.

Одной из актуальных проблем остается трехсменное обучение: сегодня в районе пять школ работают в три смены. Есть и здания, находящиеся в аварийном состоянии. В частности, школе села Копа, построенной в 1963 году, необходим капитальный ремонт.

«Сегодня в Алматинской области насчитывается 368 населенных пунктов. Каждый из них должен быть обеспечен необходимой для повседневной жизни инженерной инфраструктурой, объектами образования, здравоохранения и экстренных служб, Домами культуры и детскими игровыми площадками. Решить все эти вопросы одновременно невозможно. Мы подготовим детальный план и будем последовательно реализовывать его поэтапно», — отметил Чингис Аринов.

Жители села Касымбек также подняли вопрос строительства врачебной амбулатории, отметив, что проблема остается нерешенной на протяжении длительного времени. Сейчас для получения медицинской помощи сельчанам приходится ездить в районный центр.

По информации специалистов, проектно-сметная документация на строительство медицинского объекта на 25 посещений в селе Касымбек уже подготовлена. Достигнута договоренность с профильным министерством о выделении финансирования в следующем году.

Кроме того, в больницу села Узынагаш планируется поставить аппарат МРТ, рассчитанный на обслуживание до 150 тысяч человек.

Житель села Копа обратился с вопросом газификации населенного пункта. По словам акима района, схема газификации сел, разработанная в 2022 году, в настоящее время актуализируется.

В связи с этим в следующем году планируется включить села Коккайнар, Кызылсок и Копа в план газификации и разработать проектно-сметную документацию, после чего приступить к строительным работам.

Помимо этого, жители внесли предложения по улучшению качества дорог, модернизации старых зданий, решению проблемы безнадзорных собак, строительству водохранилища и открытию краеведческого музея.

Глава региона заверил, что все озвученные вопросы взяты на контроль и по каждому из них будет проводиться системная работа.