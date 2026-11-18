В Алматинской области реализуются три инвестиционных проекта с участием американских компаний на общую сумму 248,5 млрд тенге, которые позволят создать около 550 новых рабочих мест. Данную информацию озвучил аким Алматинской области Чингис Аринов во время встречи с Генеральным консулом США в Алматы Питером Кауфманом, в рамках которой стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития торгово-экономических, гуманитарных, инновационных и инвестиционных связей, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Сегодня между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки установлено широкое стратегическое партнерство. Американские инвестиции преимущественно направляются в горнодобывающую промышленность, операции с недвижимостью, аренду и обслуживание предприятий, а также финансовый сектор.

Активно развивается и сотрудничество между Алматинской областью и США. Так, по итогам прошлого года взаимный товарооборот превысил 81 млн долларов США. В настоящее время в регионе работают 9 предприятий с участием американского капитала. Из США преимущественно импортируются автомобили и транспортные средства, запасные части к ним, фармацевтическая продукция и косметика.

Чингис Аринов заверил, что со стороны акимата Алматинской области будет оказано всестороннее содействие американским инвесторам в реализации совместных проектов.

«За последние три года область установила сотрудничество с 18 регионами зарубежных стран и подписала соответствующие соглашения. В этой связи мы особенно заинтересованы в установлении прямого межрегионального партнерства с одним из штатов США. Это позволит реализовать конкретные проекты и новые инициативы. Кроме того, мы заинтересованы в апробации американских инновационных технологий. Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и государственными органами играет важную роль в импорте новых технологий и их эффективном внедрении в производство», – отметил глава региона.

В свою очередь, Питер Кауфман подчеркнул, что сегодня сотрудничество между Казахстаном и США достигло беспрецедентно высокого уровня. По его словам, за последние шесть лет объем двусторонней торговли увеличился вдвое, а инвестиции США в Казахстан составили 17 млрд долларов.

«В настоящее время политические и торгово-экономические связи между двумя странами углубляются. Мы намерены и дальше наращивать динамику сотрудничества. В перспективе особое внимание важно уделить развитию совместных проектов в сферах образования и культуры. Мы поддерживаем идею установления партнерских отношений между Алматинской областью и регионами США. Нам известно, что в регионе реализуются такие проекты, как АЭС и «Алатау Сити», которые вызывают высокий интерес у инвесторов. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку», – заявил Генеральный консул.

По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество и проработать перспективы реализации совместных инициатив.