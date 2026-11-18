В Алматинской области продолжается работа по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность и вовлечению их в повторный оборот. С 2022 года в Алматинской области в государственную собственность возвращено 563,9 тыс. гектаров земель, ранее не использовавшихся по целевому назначению.

С учетом земель, числящихся в земельном фонде, общая площадь угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, составила 585,2 тыс. гектаров.

Из них 240,4 тыс. гектаров переданы сельхозтоваропроизводителям. В том числе 9,8 тыс. гектаров составляют пашни, 230,6 тыс. гектаров – пастбища. Кроме того, 291,7 тыс. гектаров выделены для выпаса скота жителям сельских населенных пунктов, еще 53,1 тыс. гектаров – для реализации инвестиционных проектов.

На возвращенных государству землях планируется реализовать пять инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, логистики, перерабатывающей отрасли и туризма региона. Общая стоимость проектов составляет 60,2 млрд тенге. Ожидается, что реализация данных проектов позволит создать около 700 новых рабочих мест.

Крупнейший проект будет реализован в городе Қонаев. Где планируется строительство сыроваренного завода стоимостью 35,2 млрд тенге, с созданием 250 рабочих мест.

В городе Алатау намечено открытие предприятия по производству гибкой упаковки стоимостью 11,7 млрд тенге. После выхода на полную мощность проект обеспечит постоянной работой 120 человек.

Кроме того, в Илийском районе предусмотрено строительство производственно-логистического комплекса стоимостью 7 млрд тенге.

В Енбекшиказахском районе планируется запуск завода по производству базальтовой ваты. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге, в рамках которго будет создано до 100 рабочих мест.

Еще один инвестиционный проект предусматривает строительство в городе Қонаев зоны отдыха «Alatau Eco Resort» стоимостью 1,3 млрд тенге.

По словам руководителя управления земельных отношений Алматинской области Аманжола Абдрахманова, выявление неиспользуемых земель и их возврат в государственную собственность находятся на постоянном контроле.

«Для выявления неиспользуемых земель применяются космический мониторинг и платформа «JerInSpectr». Данные, полученные из космоса, в первую очередь направляются в районные и городские акиматы, где проводится их проверка. Если факт неиспользования земельного участка подтверждается, землепользователю выдается предписание об устранении нарушений. В случае невыполнения установленных требований вопрос возврата земельного участка рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством», – отметил Аманжол Абдрахманов.