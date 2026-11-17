В Алматинской области активно продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии региона собрали 2,3 млн тонн продукции с площади 437,9 тыс. гектаров. Это на 519 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. В настоящее время уборочные работы завершены на 99,6% общей посевной площади. Сбор оставшегося урожая продлится до конца ноября.

По словам аграриев, в этом году отмечается высокая урожайность кукурузы, ячменя и пшеницы. В частности, объем собранной кукурузы достиг 560 тыс. тонн, что на 272,5 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Урожай ячменя составил 155,5 тыс. тонн, а годом ранее было 121,2 тыс. тонн. Пшеницы собрано 91,5 тыс. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 60,3 тыс. тонн.

Хорошие результаты достигнуты и по овощным и бахчевым культурам. В этом году хозяйства области собрали 291 тыс. тонн картофеля. Объем бахчевых культур составил 73,7 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель.

По объему собранного урожая лидирует Енбекшиказахский район, где получено 532,6 тыс. тонн продукции. Основную часть составляет кукуруза – 263 тыс. тонн. На втором месте Жамбылский район с показателем 428,6 тыс. тонн. Здесь преимущественно собрали ячмень, пшеницу и кормовые культуры. Тройку лидеров замыкает Илийский район, где собрано 275,9 тыс. тонн продукции. По сбору масличных культур район занимает первое место в области.

В этом году общая посевная площадь в регионе составила 439,9 тыс. гектаров, что на 11 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. По словам заместителя акима Алматинской области Бакытнура Бакытулы, качество урожая в этом году хорошее. Рост объемов производства обеспечили внедрение водосберегающих технологий, своевременное проведение агротехнических мероприятий и эффективное применение минеральных удобрений.

«Основная часть собранной в Алматинской области продукции направляется на обеспечение потребностей жителей региона. В частности, пшеница и кормовые культуры используются для удовлетворения местного спроса, а кукуруза, овощи и бахчевые культуры поставляются также в другие регионы страны. Кроме того, произведенные в области кукуруза, мука и макаронные изделия, масличные культуры и растительные масла, а также другие продовольственные товары экспортируются на зарубежные рынки. Основными экспортными направлениями являются Китай и страны Центральной Азии. В последние годы увеличиваются объемы поставок кукурузы и продукции ее переработки в Китай. В первом полугодии 2026 года общий объем экспорта области составил 811,7 млн долларов США. Из них 479,3 млн долларов, или около 59%, приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию. Это свидетельствует о росте общего объема экспорта области на 60,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Бакытнур Бакытулы.

Для проведения осенних полевых работ в этом году сформировано 295 бригад и задействовано 3,9 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Для хранения собранного урожая используются лицензированные зерноприемные предприятия и склады сельхозтоваропроизводителей. Вместимость лицензированных предприятий составляет 62 тыс. тонн, а общий объем хранения с учетом хозяйственных складов достигает 180,2 тыс. тонн.

В следующем году планируется увеличить посевную площадь в области до 441 тыс. гектаров, что на 1,1 тыс. гектаров больше показателя текущего года. Основной акцент будет сделан на зерновые и зернобобовые, кукурузу, масличные и кормовые культуры. В частности, планируется довести площадь посевов кукурузы до 65,5 тыс. гектаров, а кормовых культур – до 212,5 тыс. гектаров.