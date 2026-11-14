Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с жителями Илийского района. В ходе встречи был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона, а также обсуждены актуальные проблемы района. Глава региона ответил на волнующие жителей вопросы и провел личный прием граждан, выслушав их обращения и предложения, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Сегодня на долю Илийского района приходится около 50% доходов областного бюджета. За девять месяцев текущего года совокупные доходы районного бюджета достигли 512 млрд тенге. С начала года в районе реализовано 17 крупных и средних инвестиционных проектов на общую сумму 210 млрд тенге. В результате создано более 1 200 новых рабочих мест. Кроме того, до конца года планируется запустить еще три крупных проекта общей стоимостью 12 млрд тенге, в рамках которых работой будут обеспечены более 300 человек.

Инвестиции направляются не только в производственную сферу, но и в социальную инфраструктуру. Так, в поселке Отеген батыр открыт новый спортивный комплекс, а в селе Байсерке ведется строительство картинг-центра. По словам главы региона, на долю Илийского района приходится 25,7% общего объема инвестиций, привлеченных в область. По этому показателю район занимает лидирующую позицию среди районов Алматинской области.

В ходе встречи аким области подробно остановился на вопросах развития инфраструктуры безопасности, создания комфортных условий для жителей и решения проблем дачных массивов.

Так, на прошлой неделе в селе Нургиса Тлендиева Илийского района был открыт «Универсальный сельский пункт», объединивший в одном месте службы скорой медицинской помощи, полиции и пожаротушения.

Для создания комфортных условий проживания проведено благоустройство улицы Титова в поселке Отеген батыр. В рамках проекта обустроены 2,6 км пешеходных дорожек и аллея площадью около 4 тыс. кв. метров, установлены системы освещения и полива, проведено озеленение, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Кроме того, в дачном массиве «Жомарт» Ащибулакского сельского округа полностью завершены строительство и реконструкция сетей водоснабжения стоимостью 1,7 млрд тенге. В результате около 6 тыс. жителей обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.

В текущем году на средний ремонт 78 км автомобильных дорог в 17 селах района выделено 3,2 млрд тенге, в рамках работ отремонтировано 107 улиц.

В последние годы увеличивается количество жителей, которые постоянно проживают в дачных массивах. В связи с этим утверждены генеральные планы сел Коккайнар, Жапек батыра, Аскара Токпанова и Жайнак, в границы которых включен 61 дачный массив. Оставшиеся 49 дачных массивов будут поэтапно включены в состав населенных пунктов.

«В дальнейшем работа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры района, поддержке населения и повышению качества жизни жителей будет последовательно продолжена», – отметил Чингис Аринов.

Одной из актуальных проблем Илийского района остается трехсменное обучение в школах. Для ее решения в текущем году в рамках проекта «Келешек мектептері» в селе Нургиса Тлендиева введена в эксплуатацию новая школа на 900 мест. Кроме того, планируется начать строительство школ в поселке Отеген батыр, селах Байсерке и Жайнак за счет средств частных инвесторов.

В сфере культуры до конца года планируется ввести в эксплуатацию новый Дом культуры на 280 мест в поселке Боралдай. Также разработана проектно-сметная документация на строительство Дома культуры на 280 мест в селе Аскар Токпанов, которая направлена на государственную экспертизу.

В целях повышения качества медицинского обслуживания в начале следующего года в поселке Отеген батыр планируется строительство родильного дома на 125 мест стоимостью 10 млрд тенге.

В ходе встречи жители подняли ряд проблемных вопросов и получили разъяснения от ответственных специалистов. В частности, обращения касались состояния дорог, уличного освещения, обеспечения питьевой водой и газом, нехватки социальных объектов, незаконного строительства, работы общественного транспорта и состояния остановок, а также необходимости строительства мостов.

Один из жителей обратил внимание на частые заторы на железнодорожном переезде, соединяющем село Байсерке с поселком Отеген батыр, и попросил построить мост. По словам главы региона, строительство моста планируется начать уже в следующем году.

Еще один житель обратился с просьбой отремонтировать стадион в поселке Отеген батыр и создать футбольную команду Алматинской области.

«В настоящее время данный стадион находится на балансе Управления спорта Алматинской области. Мы планируем передать его в ведение района и приступить к ремонтным работам. Футбольная команда Алматинской области будет сформирована на базе академии «Атлетико Мадрид» в Талгаре. В дальнейшем она будет представлять регион в чемпионатах Казахстана», – сообщил Чингис Аринов.

Также был задан вопрос о сроках включения дачного массива «Жастар» в состав села Жайнак. По словам акима Илийского района, в настоящее время проект направлен на государственную экспертизу. Если до конца года будет получено положительное заключение, в следующем году дачный массив включат в состав населенного пункта.

Кроме того, жители попросили построить врачебную амбулаторию в селе Караой и спортивный комплекс в Ащибулакском сельском округе. На сегодняшний день по обоим объектам подготовлена проектно-сметная документация, направлены заявки на выделение финансирования.

Острой остается и проблема трехсменного обучения в селе Аксай. Фундамент местной школы был заложен еще в 1958 году. Уже третий год подряд учащиеся вынуждены обучаться в три смены. Ученики начальных классов занимаются в Доме культуры.

«Когда наши дети смогут перейти в новую современную школу, отвечающую всем требованиям?» – спросил один из жителей.

«К сожалению, Илийский район занимает одно из первых мест в стране по количеству школ с трехсменным обучением. Мы приложим все усилия для решения этой проблемы. Планируем приступить к строительству новой школы в селе Аксай ближе к весне», – ответил аким области.