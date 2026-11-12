Алматинская и Витебская области намерены совместно развивать сельское хозяйство

Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексеем Богдановым и Генеральным консулом Беларуси в Алматы Денисом Мелешкиным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Алматинской и Витебской областями, в том числе в сфере сельского хозяйства.

В ходе беседы Чингис Аринов отметил, что за 34 года с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Беларусью стратегическое партнерство двух государств вышло на новый уровень.

– Алматинская область – аграрно-индустриальный регион с динамично развивающейся экономикой. За последние годы область значительно укрепила свои экономические позиции и вошла в пятерку ведущих регионов страны по объему валового регионального продукта. Среди основных преимуществ региона – значительные площади сельскохозяйственных земель, богатая минерально-сырьевая база, развитый промышленный потенциал, индустриальные зоны и инфраструктура.

На территории области в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан создан город Алатау. Общая площадь нового города составляет 89 тысяч гектаров. Приглашаем белорусских инвесторов принять участие в его развитии. Для инвесторов предусмотрены налоговые преференции и другие меры поддержки.

Особый интерес для нас представляет опыт Республики Беларусь в развитии специальных экономических и индустриальных зон. Нам известно, что в Беларуси успешно функционируют индустриальный парк «Великий камень», свободные экономические зоны «Брест», «Гомель-Ратон», «Могилев» и другие. Считаем изучение белорусского опыта в привлечении инвестиций практически значимым для нашего региона.

В последнее время наблюдается некоторое снижение товарооборота между Алматинской областью и Республикой Беларусь. Сегодня в регионе работают 11 предприятий с участием белорусского капитала и 5 предприятий совместной формы собственности. Беларусь является одним из важных торговых партнеров Алматинской области. Среди стран ЕАЭС она занимает третье место по объему товарооборота после России и Кыргызстана.

Считаем, что имеются возможности для расширения взаимной торговли и локализации белорусских производств на территории Алматинской области, – отметил глава региона, подчеркнув готовность предоставить белорусским компаниям необходимые производственные площадки, инфраструктуру и сопровождение инвестиционных проектов.

В Алматинской области проживают 1 188 представителей белорусского этноса. В Талгарском районе действует областной филиал общественного объединения «Белорусский культурный центр».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов поблагодарил главу региона за теплый прием и выразил готовность к развитию двустороннего сотрудничества в торговле и ряде других сфер.