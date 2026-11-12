Для обеспечения населения твердым топливом в Алматинскую область доставлено 379 тысяч тонн угля. В предстоящий отопительный сезон жители региона планируют использовать 666 тысяч тонн. На сегодняшний день на угольные склады завезено 57% от необходимого объема. Оставшуюся часть будут доставлять поэтапно до завершения отопительного сезона.

На территории области функционируют 35 пунктов по продаже угля. В основном здесь реализуется уголь месторождений «Шубарколь», «Каражыра» и «Ой-Карагай». Стоимость одной тонны твердого топлива составляет от 24 до 27 тысяч тенге. Цена зависит от расположения склада и его удаленности от железнодорожных тупиков. Поэтому стоимость угля в разных населенных пунктах может отличаться.

В населенные пункты, не имеющие железнодорожных тупиков, уголь доставляется автомобильным транспортом. Для обеспечения твердым топливом отдаленных Райымбекского и Кегенского районов используется уголь местного месторождения «Ой-Карагай».

Как сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматинской области Нурлан Омирханов, поставки угля осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, а запасы на складах регулярно пополняются. Кроме того, управление каждые две недели проводит мониторинг цен на уголь, обеспечивая постоянный контроль за их уровнем.

«Если от жителей поступают жалобы на дефицит угля, задержки поставок или необоснованный рост цен, они рассматриваются совместно с акиматами районов и городов, а также поставщиками твердого топлива. В случае выявления фактов искусственного завышения цен или ограничения конкуренции соответствующие материалы направляются в Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области.

Поэтому при обращении с жалобой жителям необходимо указать наименование продавца, адрес пункта реализации угля, дату покупки и стоимость топлива, а также приложить чек об оплате. Это позволит всесторонне рассмотреть обращение», — отметил Нурлан Омирханов.