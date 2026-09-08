В Алматинской области есть вакансии с зарплатой до 1 250 000 тенге

В Алматинской области квалифицированным специалистам предлагают высокие зарплаты - до 1,25 млн тенге. На Электронной бирже труда региона представлены тысячи вакансий - от руководящих должностей до технических специальностей.

В регионе наблюдается высокий спрос на квалифицированные кадры. Это связано с открытием новых производственных объектов и активным развитием строительной, сельскохозяйственной, транспортной и логистической отраслей. В связи с этим на рынке труда начинает ощущаться дефицит специалистов. Поэтому отдельные работодатели предлагают высокую заработную плату в поисках сильных профессионалов.

К примеру, одно из учреждений региона готово платить 1,25 млн тенге руководителю юридического отдела.

Кроме того, зарплата на ряде руководящих должностей и для высококвалифицированных специалистов на других предприятиях достигает 1 млн тенге. В их числе - главный бухгалтер, руководитель отдела, главный механик и главный технолог по проекту.

В сфере медицины врачу общей хирургии предлагают до 950 тыс. тенге, главному врачу или руководителю учреждения - до 877 тыс. тенге.

Высокий уровень заработной платы предусмотрен и по техническим специальностям. Главным инженерам, геодезистам, машинистам погрузочных машин, комплектовщикам и заведующим складом предлагается зарплата в размере 600–700 тыс. тенге.

По данным специалистов, в ближайшие пять лет Алматинской области потребуется более 21 тыс. специалистов. Мониторинг рынка труда показывает, что спрос на кадры в регионе сохраняется на стабильном уровне.

В частности, в 2026 году потребуется 4 792 специалиста, в 2027 году - 4 723, в 2028 году - 4 793, в 2029 году - 4 245, в 2030 году - 3 790, а в 2031 году - 3 856 специалистов.

В 2026 году наибольший спрос на специалистов сформирован в строительной отрасли - здесь требуется 661 специалист. В сельском хозяйстве востребованы 557 специалистов, в промышленности и производстве - 333, в сфере транспорта и логистики - 246, в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике - 157 специалистов.

Спрос на рынке труда подтверждается и показателями Электронной биржи труда. Так, на платформе Enbek.kz по Алматинской области опубликовано 2 637 объявлений, в которых представлено 5 115 вакансий.

Наибольшее количество вакансий приходится на сферу образования - 1 238 мест. В производственной сфере открыто 472 вакансии, в сельском хозяйстве - 240, здравоохранении - 192, строительстве -175, транспорте и логистике - 170 вакансий.

Кроме того, высокий спрос на специалистов сохраняется в сферах торговли, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

Согласно официальным статистическим данным, в I квартале 2026 года среднемесячная заработная плата в Алматинской области составила 376 012 тенге, увеличившись на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.