Аким Алматинской области встретился с жителями города Алатау

Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с жителями города Алатау и представил отчет о социально-экономическом развитии региона. В ходе встречи были обсуждены реализуемые в городе проекты, а также определены дальнейшие задачи и приоритеты развития. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов, а также жители города, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В этом году в городе Алатау началась реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, заложен фундамент многофункционального комплекса Iconic Complex стоимостью 800 млн долларов США. В рамках проекта планируется строительство 56-этажного здания высотой 272 метра, гостиницы, жилых домов, офисных и торговых помещений. Завершить строительство планируется до конца 2029 года. Работы по обеспечению объекта водоснабжением и электроэнергией полностью завершены.

Кроме того, за счет частных инвестиций начато строительство культурно-делового центра K-Park. В рамках проекта «Гриффин Логопарк Алматы» стоимостью 45 млрд тенге планируется создать 2 тысячи новых рабочих мест.

Глава региона отметил, что реализация этих проектов позволит повысить деловой, культурный и логистический потенциал города.

«Самое главное, чтобы новые производства и предприятия обеспечивали занятость местного населения и давали импульс развитию малого бизнеса. Наша основная цель – превратить Алатау в современный город с развитой инфраструктурой, благоприятными условиями для инвестиций, сильной экономикой и комфортной средой для жителей», – отметил Чингис Аринов.

Сегодня в городе Алатау реализуется ряд важных проектов, направленных на его развитие. По итогам девяти месяцев товарооборот достиг 13,3 млрд тенге, а объем привлеченных инвестиций превысил 70 млрд тенге. В настоящее время численность населения города составляет около 58,3 тысячи человек, увеличившись с начала года на 3,2 тысячи.

В связи с этим особое внимание уделяется повышению качества жизни населения. Так, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в этом году в микрорайоне Жанаарна построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт.

В перспективе планируется построить поликлинику на 250 посещений в смену в микрорайоне Жетиген и врачебную амбулаторию на 50 посещений в микрорайоне Жанадаур. Проектно-сметная документация по обоим объектам уже подготовлена.

Кроме того, в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в микрорайоне Коянкус открылась новая школа на 900 мест. Благодаря этому удалось решить проблему трехсменного обучения в данном микрорайоне.

В целях развития спортивной инфраструктуры в этом году в микрорайоне Заречный начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 60 мест.

В целях комплексного развития городской инфраструктуры реализуется дорожная карта, предусматривающая 28 проектов на общую сумму 35,3 млрд тенге. Кроме того, в текущем году на средний ремонт 40 километров автомобильных дорог в девяти микрорайонах города направлено 1,4 млрд тенге. Завершение ремонтных работ запланировано до конца года.

В ходе встречи жители смогли задать волнующие их вопросы и получить на них развернутые ответы. Значительная часть обращений касалась оформления земельных участков. По словам специалистов, в настоящее время Генеральный план города еще не утвержден, что задерживает оформление документов на земельные участки.

Еще один житель обратился с просьбой построить подземный или надземный пешеходный переход через автодорогу «Алматы – Усть-Каменогорск». Сегодня эта трасса постепенно становится одной из основных магистралей города Алатау. Ответственные специалисты сообщили, что при утверждении Генерального плана будут приняты меры для учета поступивших предложений.

Также жители отметили нехватку культурных, спортивных и медицинских объектов и высказали пожелания по открытию дополнительных кружков и секций для детей.

Чингис Аринов заверил, что обращения жителей не останутся без внимания. По его словам, работа по повышению качества жизни населения и развитию города будет проводиться поэтапно.