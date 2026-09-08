В Алматинской области отремонтируют 510 километров дорог

В Алматинской области проводится масштабная работа по ремонту автомобильных дорог, повышению безопасности дорожного движения и развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году планируется завершить капитальный ремонт трех участков автомобильных дорог областного значения общей протяженностью около 50 километров. На эти цели выделено 16,6 млрд тенге.

В частности, на участке автодороги «Есик–Саймасай» протяженностью 11,8 километра полностью уложено асфальтобетонное покрытие, готовность объекта составляет 95%. Ремонт участка автодороги «Алмалыбак –Жетысу» протяженностью 18,1 километра выполнен на 70%. На участке автодороги «Алматы-1 – станция Шамалган – Узынагаш» протяженностью 19,5 километра работы выполнены на 65%.

Кроме того, завершен капитальный ремонт моста через реку Каскелен в Карасайском районе, объект введен в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составила 551,5 млн тенге.

В настоящее время продолжается модернизация моста через реку Турген на 54,8 километра автодороги «Приканальная БАК» в Енбекшиказахском районе. На восстановление перехода, поврежденного в результате размыва, выделено 674,5 млн тенге. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца года.

Помимо этого, в текущем году проводится средний ремонт 6 участков общей протяженностью 23,4 километра. Три из них являются переходящими проектами на 2027 год.

Системная работа ведется и по содержанию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. В настоящее время к работам привлечены 6 подрядных организаций, 151 единица специальной техники и 164 дорожных рабочих.

На сегодняшний день на дорогах областного значения обновлено 800 километров дорожной разметки, выполнен текущий ремонт 65 тыс. квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, установлено 480 дорожных знаков, 2,5 километра металлических ограждений и 42 автобусные остановки.

По развитию улично-дорожной сети на районном уровне в этом году реализуется 142 проекта. В их рамках запланирован ремонт дорог общей протяженностью 666 километров. Из них 510,6 километра планируется завершить в 2026 году, еще 155,4 километра будут реализованы как переходящие проекты в 2027 году.

На сегодняшний день выполнено 63% от запланированного объема работ, или отремонтировано 322,4 километра дорог.

Работы по развитию дорожной инфраструктуры продолжаются во всех районах области. В частности, уровень выполнения составляет 78% в Карасайском районе, 77% – в Илиском, 75% – в Жамбылском и 70% – в Енбекшиказахском районе.

Кроме того, на двух участках автодороги «Боралдай–Шиликемер» в Илиском районе продолжается установка автоматизированных станций измерения для контроля движения тяжеловесного транспорта. Готовность проекта составляет 70%, завершить работы планируется в декабре 2026 года.

В целом в области продолжается комплексная работа по обновлению дорожной инфраструктуры, повышению качества автомобильных дорог и обеспечению безопасного и комфортного транспортного сообщения для жителей.