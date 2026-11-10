Благодаря цифровым технологиям в Алматинской области уровень смертности снизился на 31%

Благодаря почти 9,5 тысячи камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах и вдоль автомобильных дорог Алматинской области, уровень смертности снизился на 31%. С начала года благодаря работе камер за нарушения правил дорожного движения наложены штрафы на общую сумму 11,5 млрд тенге, поступившие в бюджет. Такие данные были озвучены в ходе церемонии награждения специалистов сферы цифровизации и информационных технологий Алматинской области, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Аким Алматинской области Чингис Аринов выразил благодарность специалистам за труд и поздравил их с профессиональным праздником.

«Сегодня цифровые технологии кардинально меняют подходы к работе во всех сферах – от производства до государственного управления, открывая новые возможности для развития. Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. В рамках этой работы в области расширяется доступ к интернету в отдаленных населенных пунктах, развивается телекоммуникационная инфраструктура в рамках проекта «Доступный интернет», а также принимаются меры по повышению качества IT-сетей. Самое главное, внедряемые цифровые технологии вносят реальный вклад в обеспечение общественной безопасности, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и сохранение человеческих жизней», – отметил Чингис Аринов.

В Алматинской области последовательно развивается цифровая инфраструктура и совершенствуются IT-сервисы. В частности, через службу «109», обеспечивающую взаимодействие с населением, уже рассмотрено и исполнено более 73 тысяч обращений жителей региона. Кроме того, с помощью технологий цифрового мониторинга осуществляется контроль за реализацией 188 проектов. В результате реализуемые в области инициативы стабильно занимают первое и второе места в рейтинге среди местных государственных органов.

В регионе также реализуется ряд инициатив, направленных на широкое вовлечение молодежи в сферу цифровизации. К примеру, в центре Alatau Hub в городе Қонаев в этом году проведено более 90 мероприятий, участниками которых стали свыше 1 400 человек. Благодаря проекту «Digital Keruen» жители отдаленных уголков региона получили возможность повысить свои знания в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Хакатоны, мастер-классы Google Cloud и программы Startup Orda также способствуют привлечению молодежи в цифровую сферу.

На сегодняшний день мобильной связью и интернетом обеспечены 365 из 376 населенных пунктов Алматинской области. Уровень охвата превышает 97%. В следующем году качественный интернет появится еще в восьми селах. Кроме того, действующие сети будут модернизированы в соответствии со стандартом 4G.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в 85 сел Алматинской области проведены волоконно-оптические линии связи. В текущем году к интернету подключены акиматы, школы и фельдшерские пункты в 29 населенных пунктах. До полного ввода указанных сетей в эксплуатацию в 23 селах устанавливаются временные станции Starlink. Для повышения качества связи вдоль автомобильных дорог республиканского значения до конца года планируется построить и ввести в эксплуатацию 17 антенно-мачтовых сооружений. Кроме того, в туристических зонах Кольсай и Чарын бесплатно доступны мобильная связь и Wi-Fi от компании Freedom Telecom.

Все эти достижения стали результатом самоотверженного труда специалистов в сфере цифровизации и информационных технологий. В ходе торжественной церемонии отличившимся сотрудникам отрасли были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма акима Алматинской области. В их числе – Арман Альмереков.

«Я очень рад, что мой труд получил признание и я удостоен Благодарственного письма акима Алматинской области. В преддверии профессионального праздника это особенно приятно. С помощью цифровых технологий мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в регионе. Призываем жителей не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения. В дальнейшем намерены совершенствовать свою работу и продолжать деятельность, направленную на обеспечение безопасности населения», – отметил обладатель Благодарственного письма.