В Алматинской области усилят контроль за правильностью написания текстов на казахском языке на вывесках зданий, объектах наружной рекламы и информационных стендах. Для этого в регионе запустили цифровой проект «Умный мониторинг». Теперь каждая выявленная мониторинговой группой ошибка будет вноситься на специальную карту, что позволит отслеживать, устранены ли обнаруженные нарушения.

В состав мониторинговой группы войдут неравнодушные к вопросам развития государственного языка граждане, представители общественных организаций и филиалов общества «Қазақ тілі қоғамы». Объекты, на которых выявлены ошибки, будут отмечаться на цифровой карте тремя цветами: красным — обнаружена ошибка, жёлтым — ведётся работа по её устранению, зелёным — нарушение устранено.

К примеру, если на вывеске предпринимательского объекта обнаружена языковая ошибка, участник мониторинговой группы вносит на карту её фотографию, адрес и описание выявленного недостатка. Затем информация направляется в соответствующий акимат. Представители местного исполнительного органа разъясняют предпринимателю, какие нарушения допущены и почему их необходимо устранить. После исправления ошибки предприниматель загружает в систему обновлённую фотографию. Ответственные специалисты повторно проверяют изменения, и только после подтверждения устранения нарушения объект получает зелёную отметку.

По словам руководителя управления по развитию языков Алматинской области Салтанат Беспаевой, ранее соблюдение языковых требований при размещении вывесок и наружной рекламы контролировалось на основании обращений граждан, мониторинга акиматов, а также в рамках летней акции «Тіл тазалығын сақтайық!» («Сохраним чистоту языка!»). Однако информация о выявленных ошибках хранилась в разных источниках, что затрудняло отслеживание их устранения. Новая система позволит объединить все данные на одной платформе и видеть результаты работы в каждом районе и городе.

«Первый пилотный проект был реализован в селе Байсерке Илийского района. В ходе мониторинга на интерактивную карту внесли 120 языковых ошибок. Сейчас аналогичная работа проводится во всех районах и городах области. До конца года планируется внести на карту все выявленные нарушения и сформировать единую базу данных. С начала 2027 года накопленная информация будет передана ответственным акиматам. На её основе они проведут разъяснительную работу с предпринимателями и окажут содействие в устранении выявленных недостатков», - сообщила Салтанат Беспаева.

Пока система «Умный мониторинг» не выявляет языковые ошибки автоматически. Их обнаруживают специалисты и самостоятельно вносят информацию на карту. В дальнейшем планируется внедрить функцию автоматического выявления ошибок в текстах и некорректных переводов с помощью искусственного интеллекта.

Отметим, что с начала года в Алматинской области проверили внутреннюю и наружную рекламу, а также информационные материалы 335 предпринимательских объектов. В результате выявлено 170 языковых ошибок, из которых 114 уже исправлены. Работа по устранению оставшихся 56 нарушений продолжается. Наиболее распространённые ошибки — оформление меню, вывесок и ценников исключительно на русском языке.

Согласно действующему законодательству, за нарушение требований к размещению вывесок и визуальной информации сначала выносится предупреждение. Если предприниматель не реагирует на него и в течение года повторно допускает аналогичное нарушение, ему грозит штраф. Его размер зависит от категории субъекта предпринимательства:

должностные лица, субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации — 5 МРП (21 625 тенге);

субъекты среднего предпринимательства — 10 МРП (43 250 тенге);

субъекты крупного предпринимательства — 25 МРП (108 125 тенге).

Внести свой вклад в сохранение чистоты государственного языка могут и жители. Для этого достаточно направить обращение в управление через систему «e-Otinish», сообщив об ошибках в текстах на улицах и зданиях.