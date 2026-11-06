Врачи Алматинской области успешно прооперировали двух детей, проглотивших 32 магнита

В Алматинской областной детской клинической больнице успешно прооперировали двух братьев в возрасте 7 и 4 лет, проглотивших магниты. Детей доставили в медицинское учреждение с жалобами на беспокойство и постоянные боли в животе. Во время обследования в их желудочно-кишечном тракте обнаружили несколько магнитов. Учитывая опасность ситуации, врачи экстренно госпитализировали детей и после полного обследования приняли решение о проведении операции.

У младшего ребенка инородные предметы оказались в желудке и различных отделах тонкого кишечника. Несмотря на то что магниты находились на расстоянии друг от друга, они притягивались, сдавливая стенки кишечника. Опытные специалисты извлекли из желудка ребенка 15 магнитов, еще 14 обнаружили в тонком кишечнике. Кроме того, во время операции хирурги выявили и удалили врожденное мешковидное выпячивание кишечника — дивертикул Меккеля. Таким образом, из организма малыша извлекли в общей сложности 29 магнитов.

У старшего ребенка в толстой кишке обнаружили три магнита, слипшихся между собой. Врачи провели лапароскопическую операцию и с помощью специальной хирургической методики переместили магниты к области слепой кишки, откуда затем извлекли их. Главное преимущество такого метода заключается в том, что он позволяет удалить инородные предметы без прямого вскрытия кишечника. Кроме того, он помогает уменьшить размер операционного разреза, снизить риск дополнительного повреждения кишечника и облегчить послеоперационное восстановление.

По словам хирурга Алматинской областной детской клинической больницы Аскара Каназова, дети случайно проглотили магниты во время игры дома. К счастью, родители своевременно вызвали скорую помощь и обратились за медицинской помощью.

«Проглатывание нескольких магнитов представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка. Даже если магниты находятся в разных отделах кишечника, они могут притягиваться друг к другу и сдавливать его стенки. В результате нарушается кровообращение, повреждаются ткани кишечника, вплоть до его перфорации. Промедление в такой ситуации может привести к тяжелым последствиям. Поэтому крайне важно своевременно обращаться за медицинской помощью. Дети поступили в больницу примерно через пять часов после проглатывания магнитов. Благодаря своевременной госпитализации и слаженной работе медицинских специалистов нам удалось предотвратить опасные осложнения», — отметил хирург.

После операции оба брата прошли полное обследование. Дополнительных магнитов в их организмах обнаружено не было. Благодаря оперативным решениям и профессионализму врачей дети пошли на поправку и спустя девять дней были выписаны домой.

Медики призывают родителей уделять особое внимание безопасности детей. Магнитные конструкторы, мелкие игрушки и отдельные магнитные детали представляют особую опасность, особенно для малышей. Такие предметы необходимо хранить в недоступных для детей местах и постоянно контролировать, с какими игрушками они играют.

При проглатывании магнита у ребенка на первых порах могут отсутствовать какие-либо симптомы. Он может чувствовать себя хорошо и продолжать играть как обычно. Однако со временем могут развиться осложнения: боли и вздутие живота, тошнота, рвота, снижение аппетита. Также ребенок может стать беспокойным, часто плакать, у него может повыситься температура и нарушиться стул.

По предупреждению врачей, если есть подозрение, что ребенок проглотил магнит, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, даже при отсутствии каких-либо симптомов. Нельзя терять время, пытаясь наблюдать за состоянием ребенка дома.