Десять крупнейших предприятий Алматинской области за девять месяцев текущего года перечислили в бюджет 395,34 млрд тенге налогов. В их числе компании, производящие строительные материалы, напитки и продукты питания. Общее количество работников этих предприятий составляет 6 871 человек, из них 90% – жители области.

Лидером по объему налоговых отчислений стала компания Philip Morris Kazakhstan. Предприятие, расположенное в Илийском районе, за девять месяцев текущего года уплатило 163,04 млрд тенге налогов. В 2025 году этот показатель составил 183,62 млрд тенге.

Второе место по объему налоговых платежей занимает JTI Kazakhstan. Завод, расположенный в поселке Отеген батыр, перечислил в бюджет 129,95 млрд тенге. В прошлом году объем налоговых отчислений составил 167,55 млрд тенге.

Тройку лидеров замыкает производитель напитков Coca-Cola Almaty Bottlers. Предприятие, расположенное в Карасайском районе, за девять месяцев текущего года перечислило в бюджет 62,31 млрд тенге налогов. В 2025 году эта сумма составила 60,05 млрд тенге.

На четвертом месте – акционерное общество «Galanz bottlers», которое с 1998 года производит безалкогольные напитки, бутилированную воду и упаковочную продукцию. Предприятие расположено в селе Байсерке Илийского района. За девять месяцев текущего года оно уплатило 20,12 млрд тенге налогов. В 2025 году сумма платежей составила 10,5 млрд тенге.

Пятое место занимает RG Brands Kazakhstan. С января по сентябрь предприятие перечислило в бюджет 7,48 млрд тенге налогов. В прошлом году этот показатель составил 17,37 млрд тенге. Компания специализируется на производстве соков, чая и других продуктов питания.

На шестом месте расположилось предприятие Knauf Gypsum Kapchagai. Завод, находящийся в городе Алатау, производит гипсокартон, сухие строительные смеси и отделочные материалы. За девять месяцев текущего года предприятие перечислило в бюджет 3,14 млрд тенге налогов. В 2025 году объем платежей составил 3,87 млрд тенге.

Седьмую строчку занимает компания «Маревен Фуд Тянь-Шань». Предприятие, расположенное в городе Алатау, выпускает лапшу быстрого приготовления, вермишель, макаронные изделия, суповые смеси и снеки. За девять месяцев текущего года компания уплатила 3,1 млрд тенге налогов. В прошлом году эта сумма составила 3,5 млрд тенге.

На восьмом месте – компания FoodMaster. Завод расположен в городе Есик Енбекшиказахского района. Предприятие занимается переработкой молока и производством молочной и кисломолочной продукции, в том числе йогуртов. За девять месяцев текущего года в бюджет перечислено 2,4 млрд тенге налогов. В прошлом году показатель составил 2,6 млрд тенге.

Девятое место занимает компания «Шин-Лайн». Предприятие, расположенное в Илийском районе, ежегодно выпускает более 13 тысяч тонн мороженого 140 наименований. За девять месяцев текущего года компания перечислила в бюджет 1,9 млрд тенге налогов. В прошлом году сумма платежей составила 2 млрд тенге.

Замыкает десятку предприятие «БЕНТ». Завод, расположенный в Илийском районе, производит железобетонные шпалы и рельсовые скрепления, необходимые для железнодорожной инфраструктуры. За девять месяцев текущего года предприятие перечислило в бюджет 1,9 млрд тенге налогов. В 2025 году объем платежей составил 2 млрд тенге.

«Крупные предприятия обеспечивают значительные налоговые поступления в региональный бюджет и создают рабочие места для местных жителей. Поэтому развитие производства и экспорт продукции имеют важное значение для экономики области. Так, в прошлом году десять крупнейших предприятий произвели продукцию на общую сумму 1 148,504 млрд тенге и перечислили в бюджет 453,06 млрд тенге налогов. Их продукция поставляется не только на внутренний рынок Казахстана, но и за рубеж, в частности в Россию, Таджикистан, Беларусь, Монголию, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны», – отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Айбол Рахымбаев.

Отметим, что в текущем году Алматинская область планирует обеспечить поступление в государственный бюджет 1,5 трлн тенге за счет налогов и других обязательных платежей. Это рекордный показатель за всю историю региона. В прошлом году область впервые обеспечила поступления свыше 1,1 трлн тенге. В том числе в республиканский бюджет поступило 490,5 млрд тенге, в местный – 628,6 млрд тенге.