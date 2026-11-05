В Алматинской области семьи, состоявшие в очереди на жильё, получили квартиры

Сегодня в Талгарском районе Алматинской области 26 семей стали обладателями собственного жилья. Квартиры в жилых домах, построенных в селе Туздыбастау, предоставлены социально уязвимым семьям. В торжественной церемонии принял участие аким Алматинской области Чингис Аринов, который вручил новосёлам ключи от квартир, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В настоящее время в Талгарском районе в очереди на получение жилья состоят более 9 тысяч граждан. С начала года в районе новоселье отметили 259 человек. Кроме того, 72 семьи получили жильё на льготных кредитных условиях за счёт бюджетных средств.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступил Чингис Сайранулы, пожелав новосёлам благополучия и счастья в новых домах.

«Жить в собственном доме, радоваться успехам детей и проводить время в кругу близких, не зная тревог и забот, — одно из главных жизненных благ. Поэтому обеспечение населения доступным жильем является одной из наших важнейших задач. Мы хорошо понимаем, насколько непроста эта работа и какая ответственность на нас возложена. Своевременное обеспечение граждан жильем — наша большая ответственность. Именно поэтому мы не будем снижать темпы работы в этом направлении», — отметил глава региона.

Одна из новых обладательниц квартиры — Жанна Курманбекова, воспитывающая троих детей без супруга.

«Сегодня мы наконец получили долгожданное жилье, и нашей радости нет предела. Мы ждали этого момента 20 лет. Уже осмотрели квартиру — она просторная, красивая, двухкомнатная. Качество полностью нас устраивает. Я работаю в сфере медицины, воспитываю троих детей. Выражаю благодарность областному и районному акиматам за предоставленную возможность», — поделилась жительница.