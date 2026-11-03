В Алматинской области в этом году трудоустроено более 36 тысяч человек

В Алматинской области проводится масштабная работа по обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест, развитию профессиональных навыков граждан и поддержке предпринимательства. Так, с начала года трудоустроено более 36 тысяч человек. Из них свыше 27 тысяч получили постоянную работу, около 9 тысяч жителей были обеспечены временной занятостью, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Большинство граждан нашли работу через портал Enbek.kz. Кроме того, жители активно привлекались к общественным и социальным работам, а также направлялись на работу в рамках проекта «Серебряный возраст». Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи. Так, с начала года работу получили 6 854 молодых человека.

В регионе также организовано краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям с целью повышения конкурентоспособности граждан. Участники освоили новые навыки по таким направлениям, как парикмахерское дело, кулинария, швейное производство и индустрия красоты. На обучение были направлены 584 человека, более половины из которых уже трудоустроены.

Кроме того, около 3 тысяч жителей прошли обучение на платформе Skills Enbek, а 1 887 человек повысили свои знания в области предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».