«Алмалы өнімдері»: в городе Қонаев открылся новый торговый павильон

На рынке «Айша Сити» в городе Қонаев открылся павильон «Алмалы өнімдері», где местные сельхозпроизводители представляют свою продукцию напрямую потребителям. Здесь можно приобрести мясо, молочную продукцию, овощи и другие продукты питания по ценам на 10 – 15% ниже рыночных.

Аким Алматинской области Чингис Аринов, принявший участие в церемонии открытия объекта, подчеркнул, что инициатива направлена на обеспечение жителей региона качественными и доступными продуктами питания.

«Алматинская область – регион с развитым сельским хозяйством. В нашей области производится значительный объем продукции растениеводства и животноводства. Поэтому для нас важно не только наращивать объёмы производства, но и формировать эффективную систему хранения и прямой доставки продукции до потребителей. В Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу по совершенствованию системы хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, оптимизации логистических цепочек и устранению необоснованного посредничества. Новый павильон полностью соответствует этим приоритетам», – подчеркнул Чингис Аринов, пожелав торговому комплексу успешной работы.

По словам главы региона, объект возведен за счет частных инвестиций. В павильоне предусмотрено около 40 торговых мест, соответствующих современным санитарным требованиям и стандартам. Это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию новых рабочих мест для местных жителей.

Еще одной важной особенностью павильона является возможность для местных фермеров реализовывать свою продукцию напрямую потребителям, без посредников.

Таким образом, павильон «Алмалы өнімдері» станет дополнительной площадкой для развития торгово-логистического потенциала региона и укрепления продовольственной безопасности.