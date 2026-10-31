Полицейским Алматинской области передали новые служебные автомобили

В Алматинской области уделяется особое внимание укреплению материально-технической базы правоохранительных органов. Сегодня аким области Чингис Аринов вручил ключи от 50 служебных автомобилей Департаменту полиции и государственным учреждениям региона.

«Государство всегда уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы правоохранительных органов. В рамках этой работы Департаменту полиции и государственным учреждениям передаются 50 новых служебных автомобилей отечественного производства. Поздравляю с обновлением автопарка!

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил принцип «Закон и Порядок» как один из главных приоритетов государства. В реализации этой ответственной миссии ваша роль чрезвычайно важна.

В регионе ведется системная работа по обеспечению общественной безопасности. Так, в общественных местах области установлено и подключено к Центру оперативного управления 11 400 камер видеонаблюдения. Это позволяет своевременно пресекать правонарушения и оперативно реагировать на происшествия.

Кроме того, в следующем году поддержка в целях повышения эффективности работы полиции будет продолжена. В частности, за счет средств местного бюджета предусмотрено выделение дополнительно 150 штатных единиц для участковой и патрульной полиции.

Наряду с государственной поддержкой важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Учитывая ограниченность бюджетных средств, необходимо бережно относиться к вверенному имуществу и рационально эксплуатировать новые автомобили. Это ответственность каждого сотрудника.

Наша общая цель — создать безопасную среду, снизить уровень преступности и повысить качество жизни населения», — отметил Чингис Аринов.

Новые служебные автомобили переданы отделам полиции городов Конаев и Алатау, а также Енбекшиказахского, Илийского, Талгарского, Карасайского, Жамбылского, Балхашского, Кегенского, Райымбекского и Уйгурского районов.