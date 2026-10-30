Более 4 300 вакансий: какие специалисты востребованы в Алматинской области?

В Алматинской области работодатели предлагают более 4 300 свободных рабочих мест. Согласно данным портала Enbek.kz, в регионе сохраняется высокий спрос на специалистов в сферах образования, промышленности, торговли, логистики и медицины, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В частности, в сфере образования открыто 532 вакансии, в промышленности — 319, на работах, не требующих квалификации, — 212, в сфере транспорта и логистики — 204, в медицине и фармацевтике — 133 вакансии.

Размер предлагаемой заработной платы зависит от уровня образования, опыта работы специалиста и потребности работодателей в кадрах. Так, главным инженерам, энергетикам, руководителям производственных подразделений и финансовых служб, отдельным специалистам в области автоматизации производства, а также водителям грузовых автомобилей и автопоездов предлагают зарплату от 800 тысяч до 1 млн тенге.

Значительное количество вакансий имеется и в сфере образования. Особенно востребованы учителя математики, русского языка и литературы, информатики, физики, химии, иностранного и казахского языков. Предлагаемая заработная плата составляет от 391 тысячи до 600 тысяч тенге и выше.

В промышленности и строительстве сохраняется потребность в инженерах, специалистах по ремонту оборудования и электроснабжению, сварщиках, монтажниках металлоконструкций, а также мастерах строительно-монтажных работ. Их заработная плата превышает 500–600 тысяч тенге, а на отдельных инженерно-технических должностях достигает 800 тысяч тенге и выше.

В финансовой сфере открыты вакансии для бухгалтеров, финансистов, казначеев и других специалистов. По отдельным предложениям заработная плата варьируется от 400 до 800 тысяч тенге. Кроме того, работодатели активно ищут специалистов в области здравоохранения, охраны труда и промышленной безопасности, автоматизации производства, контроля качества и торговли.

В ближайшие годы в Алматинской области ожидается устойчивый спрос на ряд специалистов в связи с развитием промышленности и строительства, внедрением цифровых технологий и автоматизации, а также расширением социальных услуг для населения.

В первую очередь возрастёт значимость инженерно-технических и рабочих профессий. Среди них — инженеры в сфере электроэнергетики и строительства, специалисты по автоматизации и производственному оборудованию, сварщики, механики, специалисты технического надзора и водители грузового транспорта.

Вместе с развитием цифровых технологий будет расти потребность в программистах, аналитиках данных и специалистах по кибербезопасности. Кроме того, сохранится спрос на квалифицированные кадры в сферах образования, здравоохранения, логистики, торговли и обслуживания населения.

По данным Электронной биржи труда, в 2026–2035 годах экономике страны потребуется около 2,9 млн специалистов. Более половины от общего числа составят представители рабочих профессий.