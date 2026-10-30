Жители Алматинской области теперь могут получить лазерное лечение ряда заболеваний глаз. С октября месяца в Алматинской многопрофильной клинической больнице начали проводить лазерные операции. Ранее подобные услуги оказывали только две частные клиники региона.

За счет собственных средств больница приобрела два лазерных аппарата для лечения офтальмологических заболеваний. Первый — система YAG-лазера стоимостью 9,87 млн тенге, второй — медицинский диодный лазер стоимостью 15,96 млн тенге. Новое оборудование применяется при разрывах и дегенеративных изменениях сетчатки глаза, диабетической ретинопатии, а также при лечении некоторых форм глаукомы. Кроме того, с помощью лазера можно устранить помутнение зрения, возникающее после операции по удалению катаракты.

Ранее в больнице уже оказывали медицинскую помощь пациентам с различными формами катаракты, в том числе осложненной и набухающей, а также глаукомой. Здесь проводили плановые и экстренные операции, выполняли внутриглазные инъекции. Теперь перечень медицинских услуг дополнился современными методами лазерного лечения заболеваний глаз.

По словам заведующего отделением офтальмологии Алматинской многопрофильной клинической больницы Акылбека Бакытжана, внедрение новых технологий позволяет своевременно выявлять и лечить заболевания глаз, а также сохранять зрение пациентов.

«Лазерный центр способен принимать до 20 пациентов в день. С начала октября здесь проведено более 30 операций. В зависимости от вида процедуры операция длится от 5 до 20 минут. После ее завершения пациент может сразу отправиться домой. Таким образом, жителям области больше не придется ехать в другие регионы, чтобы получить лазерное лечение заболеваний глаз, — необходимую медицинскую помощь они смогут получить по месту жительства. В офтальмологической практике наиболее часто встречаются миопия, катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия и дегенеративные заболевания сетчатки», — отметил Акылбек Бакытжан.

В настоящее время лазерные операции проводятся как на платной основе, так и в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). По ОСМС доступны лечение катаракты и глаукомы, лазерное лечение заболеваний сетчатки, а также удаление птеригиума (разрастания ткани на поверхности глаза). Указанные услуги предоставляются по медицинским показаниям после осмотра врача и при наличии соответствующего направления.