В Алматинской области обновили автодорогу «Кеген – Нарынкол» и открыли новую АЗС

В Алматинской области ко Дню Республики ввели в эксплуатацию два объекта, направленных на развитие дорожной инфраструктуры и повышение качества придорожного сервиса. Завершен средний ремонт 74-километровой автомобильной дороги республиканского значения «Кеген – Нарынкол», по которой уже открыто движение. Кроме того, вдоль автомагистрали «Алматы – Кеген» начала работу новая автозаправочная станция «Compass Group», - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Обновленная дорога повысит безопасность пассажиров и комфорт передвижения. Ежедневно по этому маршруту проезжают более 1 200 автомобилей. Стоимость проекта составила 8,1 млрд тенге. В ходе ремонтных работ использовано 350 тыс. тонн песчано-гравийной смеси и 165 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Также отремонтированы 14 остановок, приведены в порядок 78 пересечений и подъездных дорог, а для улучшения водоотведения установлены шесть водопропускных труб.

В церемонии открытия приняли участие рабочие, задействованные в реализации проекта, представители национальной компании «ҚазАвтоЖол», руководство области и района, а также местные жители. Выступая на мероприятии, аким Алматинской области отметил, что качественные дороги являются одним из ключевых условий экономического развития и повышения уровня жизни населения.

«Данный маршрут не только соединяет населенные пункты двух отдаленных районов, но и напрямую способствует бесперебойной перевозке сельскохозяйственной продукции, развитию туризма и укреплению экономических связей в регионе. Главное — созданы условия для безопасного и комфортного передвижения жителей. Теперь важно обеспечить надлежащее содержание дороги и безопасность пассажиров. Результаты проделанной работы должны приносить пользу людям на протяжении многих лет», — подчеркнул Чингис Аринов.

За последние два года национальная компания «ҚазАвтоЖол» направила 32 млрд тенге на развитие дорожной инфраструктуры Алматинской области. Благодаря этому обновлено 400 километров дорог. В настоящее время ведется расширение автомобильной дороги «Алматы – Каскелен» с четырех до восьми полос. До конца года также планируется начать ремонт на направлении «Алматы – Талгар».

Еще одним значимым проектом, направленным на увеличение туристического потока и создание комфортных условий для отдыхающих, стало открытие новой автозаправочной станции. Аким Алматинской области выразил благодарность предпринимателям за реализацию проекта современного придорожного комплекса.

«Подобные инициативы представителей бизнеса способствуют развитию качественного сервиса, усилению конкуренции и оживлению местной экономики. В дальнейшем работа по поддержке предпринимательских инициатив и увеличению числа современных инфраструктурных объектов будет продолжена на системной основе. Уверены, что открывшийся сегодня комплекс «Compass Group» станет надежным местом остановки для пассажиров, следующих по маршруту Алматы – Кеген, и выведет культуру обслуживания на новый уровень», — отметил Чингис Аринов.

Общая площадь придорожного комплекса составляет два гектара. На его территории размещены автозаправочная станция, экспресс-маркет, кафе и зона отдыха. Стоимость реализации проекта составляет около 3 млрд тенге. В настоящее время на объекте создано 80 постоянных рабочих мест.