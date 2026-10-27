В Алматинской области запустили крупный мясоперерабатывающий завод

Ко Дню Республики в Кегенском районе Алматинской области открылся мясоперерабатывающий завод «КегенМясПром». Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд тенге. На современном предприятии планируют перерабатывать до 10 тонн мяса в сутки и выпускать 20 видов полуфабрикатов. В настоящее время здесь работают около 50 местных жителей, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Проект направлен на развитие перерабатывающей промышленности и увеличение объемов отечественной продукции на внутреннем рынке. Кроме того, предприятие позволит эффективно использовать местное сырье и укрепить продовольственную безопасность.

В церемонии открытия завода приняли участие руководство области и района, отраслевые специалисты, сотрудники предприятия и жители района. Выступая с приветственным словом, аким Алматинской области отметил, что новый мясокомбинат станет важным проектом, который даст дополнительный импульс развитию отдаленного района.

«Главное преимущество современного комплекса заключается в том, что местные жители смогут откармливать скот и реализовывать его на выгодных условиях непосредственно в своем населенном пункте, не перевозя животных на большие расстояния. Поэтому мы должны поддерживать предпринимателей, работающих в этом направлении, и создавать необходимые условия для реализации новых инвестиционных проектов. Уверены, что новый мясокомбинат внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Кегенского района», — подчеркнул Чингис Аринов.

На заводе предусмотрены откорм и переработка мяса 120 голов крупного рогатого скота, 100 голов мелкого рогатого скота и 20 лошадей в сутки. Готовую продукцию будут поставлять в крупные торговые сети и производственные цеха. Кроме того, на предприятии организовано обучение специалистов.

Директор ТОО «КегенМясПром» Светлана Козубакова отметила, что решение открыть мясоперерабатывающий завод именно в Кегенском районе было обусловлено природными условиями региона.

«Природа этого края идеально подходит для разведения скота. Мясо животных, выращенных на сочных пастбищах, отличается прекрасным вкусом и экологической чистотой. Новое предприятие полностью оснащено современным оборудованием. Значительную поддержку оказало и государство — в частности, были предоставлены субсидии на приобретение техники. В дальнейшем мы планируем открыть рядом с производственным комплексом откормочную площадку на 5 000 голов скота», — сообщила руководитель предприятия.