Ко Дню Республики в Райымбекском районе Алматинской области ввели в эксплуатацию сразу два новых объекта. В селе Нарынкол открылась поликлиника, рассчитанная на прием 250 пациентов за смену. Кроме того, начала работу ветеринарная лаборатория, способная проводить до 680 тысяч исследований в год, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Общая площадь медицинского учреждения составляет 6 650 квадратных метров. Стоимость проекта — 4,1 млрд тенге. Поликлиника полностью оснащена современным оборудованием, что позволит повысить качество медицинского обслуживания жителей отдаленного района и обеспечить своевременное оказание необходимой помощи.

В учреждении будут проводить диагностические исследования для раннего выявления заболеваний. Дневной стационар рассчитан на 20 пациентов в сутки. Жителям доступны рентгенологические исследования, флюорография, маммография, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, электрокардиография и функциональные исследования сердечно-сосудистой системы.

Прием пациентов будут вести врачи общей практики, терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, эндокринологи и другие профильные специалисты. В поликлинике также предусмотрены наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, контроль состояния здоровья беременных женщин и детей, профилактические осмотры, скрининговые исследования и вакцинация.

В церемонии открытия приняли участие медицинские работники, ветераны, представители совета матерей, руководство района и области, а также местные жители. Аким Алматинской области Чингис Аринов поздравил собравшихся с открытием нового медицинского учреждения.

«Улучшение здоровья нации, повышение доступности и качества медицинской помощи — один из главных приоритетов нашего государства. Особое значение имеет обеспечение современными медицинскими услугами жителей отдаленных населенных пунктов. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно оказывать необходимую помощь. Таким образом, разрыв в качестве медицинского обслуживания между городом и селом будет сокращаться, а условия жизни населения — улучшаться», — отметил Чингис Аринов.

Открытие поликлиники стало значимым событием для жителей села.

«Мы родились и выросли в этом селе, много лет здесь проработали и вышли на пенсию. Сегодня наш район на глазах преображается и развивается. Поэтому такая поликлиника нам очень нужна. Раньше из-за нехватки технического оборудования часто приходилось ездить на лечение в город. Теперь необходимую медицинскую помощь можно получить в родном селе, не преодолевая большие расстояния. Мы рады, что долгожданный объект наконец открыл свои двери», — сказал местный аксакал Бекболат Бирбаев.

Вторым значимым объектом, открывшимся в селе Нарынкол, стала ветеринарная лаборатория. Здесь можно будет своевременно выявлять особо опасные и инфекционные заболевания животных, а также проверять безопасность продукции животного происхождения.

Выступая на церемонии открытия лаборатории, аким Алматинской области подчеркнул, что новый объект будет способствовать укреплению ветеринарной безопасности региона.

«Для нашего региона, где активно развивается сельское хозяйство, обеспечение ветеринарной безопасности, профилактика заболеваний животных и контроль качества продуктов питания имеют особое значение. Учреждение, оснащенное всем необходимым оборудованием, располагает возможностями для выполнения этих задач в соответствии с современными требованиями. Здоровье сельскохозяйственных животных напрямую влияет не только на развитие аграрного сектора, но и на здоровье населения. Благодарю всех, кто участвовал в строительстве и внес вклад в запуск этого объекта», — сказал глава региона.

Результаты лабораторных исследований помогут ветеринарным специалистам и уполномоченным органам принимать обоснованные решения и планировать противоэпизоотические мероприятия. Работа учреждения также будет способствовать сохранению экономической устойчивости сельского хозяйства и укреплению международных торговых связей.