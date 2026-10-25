В Алматинской области широко отметили День Республики

В Алматинской области День Республики в этом году отметили масштабными торжественными мероприятиями. Во всех районах и городах региона состоялись церемонии поднятия Государственного флага, праздничные концерты и патриотические акции.

Одно из главных событий, приуроченных к национальному празднику, прошло в областном центре — городе Қонаев. В мероприятии приняли участие аким Алматинской области Чингис Аринов, представители регионального актива, руководители областных управлений, представители интеллигенции, сотрудники правоохранительных органов, члены общественных организаций, молодежь и жители города.

Торжественная церемония началась с поднятия Государственного флага.

На праздник в областном центре собрались более 2 тысяч человек. Жители, державшие в руках голубые флаги, продемонстрировали приверженность ценностям государственности, единства, мира и стабильности. Активное участие в праздновании представителей разных этносов и молодежи стало отражением общественного согласия и взаимного уважения.

Празднование Дня Республики в Алматинской области сопровождалось не только торжественными мероприятиями, но и открытием новых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона. Всего ко Дню Республики в области организовали около 250 мероприятий и ввели в эксплуатацию 28 новых объектов.

Мероприятия охватили все районы и города региона. В учреждениях культуры прошли концерты, патриотические встречи и познавательные мероприятия, направленные на укрепление национальных ценностей и воспитание патриотизма.

В городе Қонаев программа завершилась выступлениями региональных артистов. Зрители с удовольствием подпевали исполнителям, объединяясь в исполнении патриотических песен.

Празднование Дня Республики стало важным вкладом в укрепление национального самосознания и патриотического духа. Активность молодежи подчеркнула значимость воспитания у подрастающего поколения уважения к истории страны и любви к Родине.

Широкое празднование Дня Республики стало значимым событием, объединившим жителей региона вокруг общих ценностей и напомнившим о важности сохранения независимости и преемственности поколений.