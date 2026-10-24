В селе Каргалы Алматинской области открыли новый Дом культуры

В преддверии Дня Республики в Жамбылском районе Алматинской области ввели в эксплуатацию новый Дом культуры. Двухэтажное здание, построенное в селе Каргалы, занимает площадь более 3 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены зрительный зал на 350 мест, малый зал заседаний на 50 мест, библиотека, столовая, хореографический зал, помещения для занятий в кружках и другие необходимые помещения.

На реализацию проекта направлено около 1,5 млрд тенге, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители интеллигенции, ветераны, деятели искусства и жители села. Аким Алматинской области Чингис Аринов также посетил село Каргалы, чтобы разделить с местными жителями радость этого знаменательного события.

«Сегодня у нас двойной праздник! В преддверии нашего главного национального праздника — Дня Республики — в селе Каргалы распахнул двери современный Дом культуры, построенный с учетом актуальных требований и отличающийся выразительной архитектурой. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Как вы знаете, Каргалы — один из крупнейших сельских округов Жамбылского района по численности населения, уступающий по этому показателю только поселку Узынагаш. Это населённый пункт с богатой историей, развитой экономикой и трудолюбивыми жителями. В таком крупном селе особенно востребован современный центр культуры. Новый Дом культуры позволит создать необходимые условия для организации досуга жителей и развития творческих способностей подрастающего поколения», — отметил Чингис Аринов.

Открытие нового объекта стало радостным событием для жителей села, которые с воодушевлением встретили это долгожданное событие. Среди них — местный житель Шарипбек Уагызулы.

«Сегодня по-настоящему радостный и знаменательный день. Все жители села очень рады, ведь мы с нетерпением ждали этого момента. После обретения нашей страной независимости населенный пункт начал активно развиваться и процветать. Сюда стало переезжать больше людей, село росло и превращалось в благодатное место для жизни. Поэтому новый объект стал для нас прекрасным подарком», — поделился он.

Теперь жители села смогут с пользой проводить свободное время, заниматься различными видами искусства и развивать свои творческие способности. Подобные проекты, несомненно, способствуют духовному развитию населения и формированию культурных ценностей.