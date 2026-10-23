В Алматинской области в преддверии Дня Республики наградили 35 граждан, среди которых учителя, врачи, представители рабочих профессий и специалисты других сфер. Им вручены ордена «Парасат» и «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также присвоено звание «Ветеран государственной службы». Двое из награжденных получили государственные награды из рук Главы государства Касым-Жомарта Токаева, -сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В праздничном мероприятии, состоявшемся в городе Қонаев, принял участие аким Алматинской области Чингис Аринов, поздравивший собравшихся с Днем Республики.

«Принятие 25 октября Декларации о государственном суверенитете стало особым историческим моментом, определившим выбор нашего народа и заявившим всему миру о его самостоятельности. Учитывая значение этого священного дня, ставшего золотой опорой нашей государственности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев возродил традицию празднования Дня Республики и вернул ему статус национального праздника. В этом году наша страна отмечает еще одну знаменательную дату — 35-летие независимости Республики Казахстан. Более трех с половиной десятилетий стали периодом укрепления нашей свободы и становления государства. В этом большом историческом пути есть и весомый вклад Алматинской области. Перед нами стоят задачи по дальнейшему повышению благосостояния населения и вхождению страны в число передовых государств. Это ответственность за судьбу нации и будущее следующих поколений», - отметил Чингис Аринов

Одной из награжденных стала Гульнар Аскарбаева - педагог с многолетним стажем работы в сфере образования. Она удостоена медали «Шапағат».

«В преддверии национального праздника я получила медаль «Шапағат». Для меня это большая честь и высокая ответственность. За этой наградой стоит огромный труд и стремление всего коллектива к развитию. Когда твой труд оценивают по достоинству, это вдохновляет и пробуждает желание достигать новых высот. Я очень рада получить такую награду. Пользуясь случаем, поздравляю всех с национальным праздником. Пусть наш мир и суверенитет будут вечными», - сказала педагог.

Отметим, что в рамках празднования Дня Республики в Алматинской области запланировано более 200 мероприятий. В районах и городах проходят интеллектуальные игры, сельскохозяйственные ярмарки, спортивные соревнования и турниры, концерты и выставки, субботники и благотворительные акции.

В ряде населенных пунктов открываются новые социальные объекты и запускаются проекты, направленные на повышение качества жизни населения. Праздничные мероприятия продолжатся и в ближайшие дни.