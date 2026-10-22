В Алматинской области в этом году соберут 10 тонн семян саксаула

В этом году в Алматинской области планируется собрать 10 тонн семян саксаула. В ближайшие месяцы собранные семена будут посеяны на площади 2 тыс. гектаров. В настоящее время земельные участки для этого уже вспаханы и подготовлены. Кроме того, планируется собрать 1,6 тонны семян других древесных пород. Работы проводятся в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан», сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Балхашский район Алматинской области — один из регионов, богатых зарослями саксаула. В настоящее время здесь активно ведётся сбор его семян. В этой работе участвуют студенты колледжей, школьники, волонтёры и сотрудники лесного хозяйства, внося свой вклад в расширение зелёного фонда региона.

В мероприятии также принял участие заместитель акима Алматинской области Бакытнур Бакытулы. Он отметил, что забота о природе заключается не только в поддержании чистоты окружающей среды, но и в сохранении и приумножении лесного фонда.

По его словам, во исполнение поручения Главы государства в Алматинской области в период с 2021 по 2027 год планируется высадить 52,6 млн деревьев. За последние пять лет в регионе уже высажено более 43 млн деревьев, что составляет 83% от общего плана. В 2026 году предусмотрена посадка 4,6 млн деревьев на площади 2 077 гектаров. Весенний план по посадке деревьев выполнен на 109%.

По словам специалистов, саксаул играет особую роль в сохранении природного равновесия в пустынных и полупустынных районах. Он препятствует перемещению песков, снижает ветровую эрозию почвы и способствует формированию благоприятных условий окружающей среды. Кроме того, саксаул помогает сохранять биоразнообразие пустынных территорий и поддерживать устойчивость экосистем.