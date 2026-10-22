В селе Жармухамбет Алматинской области проложили 51 километр водопроводных сетей

В Карасайском районе Алматинской области введена в эксплуатацию новая система водоснабжения. В селе Жармухамбет проложили 51 километр водопроводных сетей, пробурили две водозаборные скважины и построили два резервуара для воды объемом по 300 кубометров каждый. Общая стоимость проекта составила 1,432 млрд тенге, -сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Система питьевого водоснабжения, введенная в эксплуатацию в преддверии Дня Республики, стала одним из долгожданных проектов для жителей села. Реализация проекта направлена на развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта и повышение качества жизни населения. Обеспечение жителей питьевой водой имеет важное значение для устойчивого развития населенных пунктов и повышения благосостояния населения.

На сегодняшний день 95% из 47 населенных пунктов Карасайского района подключены к централизованной системе питьевого водоснабжения. Работа по обеспечению оставшихся населенных пунктов питьевой водой и снижению износа действующих водопроводных сетей будет продолжена поэтапно.