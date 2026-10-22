Более 365 тонн сельхозпродукции представлено на ярмарке «Дала дәмі» в Алматинской области

Сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі» продолжает проходить каждые выходные в разных уголках региона. В рамках мероприятия населению представили более 365 тонн продукции 31 наименования. На прилавках представлены мясная и молочная продукция, мёд, рыба, разнообразные фрукты и овощи. Цены на ярмарке на 15 – 20% ниже рыночных, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Особым спросом у жителей пользуются молочная продукция, подсолнечное масло и яйца. Среди овощей наиболее востребованы картофель, лук и помидоры, а также знаменитые яблоки сорта «Апорт». Так, с начала проведения ярмарки реализовано 45 тонн картофеля, 30 тонн лука, 31 тонна яблок, 2 тонны молока и 95 тысяч яиц.

Ярмарка «Дала дәмі», организованная в масштабах страны, способствует увеличению доли отечественных производителей на рынке. Она налаживает прямую связь между производителями и потребителями, создавая выгодные условия для обеих сторон. В Алматинской области мероприятие стартовало 19 сентября и с тех пор регулярно проводится каждую субботу.

Поддержка местных сельхозпроизводителей способствует развитию аграрного сектора и созданию новых рабочих мест. Проведение ярмарок также позволяет расширять рынки сбыта, обеспечивать население качественной отечественной продукцией по доступным ценам и содействовать стабилизации цен на продовольственные товары. Основной ассортимент составляет социально значимая продовольственная продукция. Все представленные товары полностью соответствуют стандартам качества.

Одна из масштабных ярмарок состоялась в областном центре — городе Конаев. С раннего утра на рынок «Айша Сити» пришло большое количество посетителей. Среди них была и жительница города Акмарал Асенова.

«Цены на ярмарке вполне приемлемые. Мне удалось существенно сэкономить и приобрести все необходимые продукты. Для нас это ощутимая поддержка», — отметила она.

Ярмарка «Дала дәмі» также предоставляет предпринимателям и фермерам хорошую возможность представить свою продукцию и реализовать её напрямую, без посредников.

«Мы привезли на ярмарку собственную кондитерскую продукцию. Посетители охотно покупают наши пироги и сладкие булочки. Вся продукция изготовлена из натуральных ингредиентов и имеет сертификат «Халал». Цены доступные. В следующий раз планируем привезти ещё больше разновидностей продукции», — рассказал предприниматель Мухит из Талгарского района.

Отметим, очередная ярмарка состоится 24 октября. В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться еженедельно до конца года.