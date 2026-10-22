В Алматинской области ко Дню Республики пройдет более 200 мероприятий

В Алматинской области ко Дню Республики запланировано более 200 мероприятий. В их числе интеллектуальные игры, сельскохозяйственные ярмарки, спортивные соревнования и турниры, концерты и выставки, субботники и благотворительные акции. В преддверии праздника в ряде населенных пунктов откроются новые социальные объекты, будут запущены проекты, направленные на повышение качества жизни населения.

Открытие новых социальных объектов

Сегодня, 22 октября, в городе Каскелен Карасайского района 20 семей получили ключи от нового жилья. До конца года планируется обеспечить жильем еще 46 семей. Кроме того, в селе Жармухамбет введена в эксплуатацию новая система водоснабжения, которая обеспечит жителей качественной питьевой водой.

23 октября в селе Каргалы Жамбылского района откроется новый Дом культуры на 350 мест. В двухэтажном здании предусмотрены зрительный зал, библиотека, зал для занятий хореографией и помещения для творческих кружков.

27 октября в селе Нарынкол Райымбекского района начнет работу новая поликлиника. Четырехэтажное медицинское учреждение рассчитано на прием 250 человек в смену. Жителям также будут доступны услуги дневного стационара и отделения реабилитации.

Спортивные мероприятия

22 октября в селе Шонжы Уйгурского района, прошла велогонка, в которой приняли участие более 200 жителей района и сотрудников различных учреждений. По итогам соревнований наградили самого молодого и самого старшего участников.

С 22 по 24 октября в поселке Отеген батыр Илийского района пройдет республиканский турнир по самбо на призы Әлмерек баба. За победу поборются около 250 юных спортсменов из 13 регионов Казахстана, а также Узбекистана и Кыргызстана.

Субботники, ярмарки и праздничные скидки

С 17 по 29 октября в торговых объектах «Евразия», «Жетісу» и «Тоймарт» города Алатау проходит акция «Republic Day». В эти дни жители могут приобрести различные товары со скидками.

23 октября в селе Елтай Карасайского района в рамках инициативы «Таза Қазақстан» высадят 200 деревьев. Акция направлена на благоустройство населенного пункта, увеличение площади зеленых насаждений и сохранение чистоты окружающей среды.

24 октября на рынке «Айша Сити» в городе Қонаев состоится сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі». Местные сельхозпроизводители представят продукцию по доступным ценам.

Поднятие Государственного флага, праздничные концерты

23 октября в 12:00 в Доме культуры города Қонаев, состоится праздничный концерт. Перед зрителями выступят народная артистка Казахстана Мақпал Жүнісова, Болат Әбділманов, заслуженный деятель Казахстана Бекжан Тұрыс, Шәкәрім Алмасбек, Ұлжан Ағлақова, Нұрлан Әшімов и другие артисты.

В праздничной программе также примут участие группа «Ұлытау», танцевальный ансамбль «Алтынай», камерный струнно-симфонический оркестр Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, танцевальный коллектив «Құлансаз» и артисты фольклорно-этнографического ансамбля «Алатау әуендері».

В рамках праздничной программы зрителям представят видеохореографический пролог «Атамекен» и театрализованную постановку «Жерұйық».

В этот день праздничные концерты и торжественные мероприятия пройдут не только в городе Қонаев, но и в городе Алатау и во всех районах области.

25 октября на центральной площади состоится церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан и исполнения Государственного гимна. После торжественной церемонии пройдет концерт.

Запуск крупных инвестиционных проектов

Праздничные мероприятия продолжатся и 27 октября. В Кегенском районе планируется запуск двух крупных инвестиционных проектов.

Первый — Мясоперерабатывающий комбинат стоимостью 2,5 млрд тенге сможет перерабатывать до 15 тонн мяса за смену, производить 1,5 тыс. кг колбасных изделий и 1 тыс. банок консервов. В составе комплекса предусмотрен убойный цех, рассчитанный на забой до 50 голов крупного рогатого скота, 150 голов мелкого рогатого скота и 10 лошадей в сутки. На предприятии будет создано 115 рабочих мест.

В этот же день состоится открытие автозаправочной станции и сервисного комплекса «Compass Group» стоимостью 2,8 млрд тенге. Реализация проекта позволит создать 80 рабочих мест. Комплекс будет обслуживать пассажиров и туристов, следующих по автомобильным дорогам международного и республиканского значения. Ожидается, что ежегодно объект сможет принимать до 800 тыс. посетителей.

С информацией о праздничных мероприятиях можно ознакомиться на официальных сайтах и страницах в социальных сетях акиматов городов и районов Алматинской области.