Товарооборот между Алматинской областью и Турцией достиг 231 млн долларов

Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в городе Алматы Тугбой Алан Озденфедакар. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

По итогам прошлого года товарооборот между Турцией и Алматинской областью достиг 231 млн долларов. В настоящее время в регионе действуют 147 предприятий с участием турецкого капитала. Кроме того, на территории области функционирует 31 совместное предприятие. Их деятельность охватывает такие отрасли, как производство строительных материалов, молочной продукции, фармацевтических препаратов, пластмассовых изделий, кондитерской продукции и напитков.

В ходе встречи аким Алматинской области Чингис Аринов отметил динамичное развитие стратегического партнерства между двумя странами, основанного на многовековых исторических, культурных и духовных связях братских народов.

«В настоящее время в регионе реализуется ряд успешных инвестиционных проектов с участием турецкого капитала. Среди них — проекты в сфере производства промышленной продукции и химической промышленности. Мы заинтересованы в создании совместных производств с турецкими инвесторами, привлечении передовых технологий и развитии экспортно ориентированных предприятий. Со своей стороны готовы оказывать инвесторам всестороннюю информационную поддержку, а также совместно с соответствующими государственными органами рассматривать вопросы реализации их проектов», — отметил глава региона.

По словам Чингиса Аринова, одним из важных направлений сотрудничества является развитие культурно-гуманитарных связей. Сегодня в Алматинской области проживает четверть представителей турецкого этноса Казахстана. С 2005 года в регионе действует турецкий этнокультурный центр «Ахыска».

За последние три года 50 студентов областного колледжа инновационных технологий в сфере сервиса и питания прошли практику в Турции. Кроме того, 25 мастеров производственного обучения прошли стажировку, а четыре педагога — курсы повышения квалификации. В текущем году подписан меморандум о сотрудничестве с турецким учебным заведением «Anadolu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi», открывающий новые возможности для взаимного обмена опытом.

В свою очередь Генеральный консул Турецкой Республики Тугба Алан Озденфедакар подчеркнула, что между двумя странами сложились прочные отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе и взаимном доверии.

«В Казахстане зарегистрировано более 3800 турецких предприятий, свыше половины которых расположены в городе Алматы и Алматинской области. Кроме того, турецкие строительные компании реализовали в Казахстане более 500 проектов общей стоимостью 30 млрд долларов. В настоящее время активно развивается наше сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике и авиации. Казахстан, расположенный на пересечении важнейших транспортных маршрутов, является значимым логистическим центром. В этой связи мы заинтересованы в объединении усилий предпринимателей и инвесторов, привлечении новых инвестиций в регион и развитии тесного взаимодействия с акиматом», — отметила Тугба Алан Озденфедакар.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и совместной работе по реализации намеченных инициатив.