В Алматинской области чествовали спасателей

В преддверии Дня спасателя в Алматинской области чествовали специалистов отрасли и наградили лучших сотрудников. Им вручили нагрудные знаки «Құтқарушы» и «Еңбек ардагері», медаль «За активное участие в спасательной операции», благодарственные письма акима Алматинской области и другие награды, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественном мероприятии принял участие аким Алматинской области Чингис Аринов, который поздравил сотрудников сферы гражданской защиты с профессиональным праздником.

«Служба спасения — особая сфера, обеспечивающая безопасность общества. Высокого уважения заслуживают не только специалисты, которые оперативно оказывают помощь, но и их ежедневная напряженная работа по предупреждению опасностей. Высокий профессионализм, умение быстро принимать решения и слаженные действия играют решающую роль в предотвращении угроз и спасении человеческих жизней. Для качественного выполнения этих ответственных задач важно не только повышать профессиональную квалификацию спасателей, но и создавать необходимые условия для их работы. В этом направлении в нашем регионе уделяется внимание открытию новых пожарных депо и постов, а также модернизации действующих объектов, чтобы специалисты могли беспрепятственно выполнять свои обязанности», - отметил Чингис Аринов.

С начала года в области введены в эксплуатацию пять новых пожарных депо. В прошлом году в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» были открыты девять пожарных постов. Это позволяет своевременно прибывать на помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По словам главы региона, в дальнейшем работа по укреплению потенциала спасательной службы, развитию необходимой инфраструктуры и совершенствованию профессиональной подготовки специалистов будет продолжена.

Одним из награжденных в преддверии праздника стал Абикен Макетов, посвятивший службе спасения 35 лет. Начав карьеру рядовым пожарным, он дослужился до звания полковника. Сегодня он удостоен нагрудного знака «Еңбек ардагері».

«Это сфера, в которой трудности и радости идут рука об руку требующая высокой ответственности. За годы службы нам довелось пройти через разные испытания. Мы всегда старались достойно выполнять свой долг и самоотверженно трудились ради безопасности людей. В годы нашей службы материально-техническая база еще не была достаточно развитой. Сегодня же спасатели обеспечены всем необходимым оборудованием для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. В службу спасения приходят только смелые и мужественные люди. Поэтому поздравляю всех выдающихся представителей сферы гражданской защиты с этим знаменательным праздником», — сказал ветеран отрасли.