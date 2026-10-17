В преддверии празднования Дня Республики в Алматинской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября.

Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Алматинской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»