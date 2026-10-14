В Алматинской области семьи из социально уязвимых категорий населения получили жильё

Сегодня в Талгарском районе Алматинской области 29 семей получили ключи от новых квартир. Среди новосёлов — многодетные матери, граждане с особыми потребностями, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также семьи, лишившиеся кормильца.

В торжественной церемонии вручения ключей от квартир в селе Тузусай принял участие аким Алматинской области Чингис Аринов, который поздравил новосёлов с долгожданным событием и выразил пожелания благополучия и счастья, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Глава региона отметил, что обеспечение населения жильём является одной из важных задач, поставленных Президентом страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что повышение благосостояния населения и создание комфортных условий для жизни граждан — одни из главных задач государства. В этом контексте вопрос обеспечения жильём занимает особое место.

Численность населения Алматинской области ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о развитии региона и его привлекательности для жизни. Собственное жильё — важная составляющая благополучия каждой семьи. Получение ключей от квартиры сегодня стало исполнением заветной мечты, к которой новосёлы шли долгие годы. Наличие собственного дома укрепляет уверенность в завтрашнем дне и создаёт основу для стабильного будущего.

Вопросы граждан, состоящих в очереди на получение жилья, всегда находятся в центре нашего внимания. В дальнейшем мы продолжим системную работу в этом направлении, уделяя особое внимание увеличению жилищного фонда», — сказал Чингис Аринов.

В настоящее время в Талгарском районе в очереди на получение жилья состоят около 7,5 тысячи граждан. За последние два года в районе было приобретено 459 квартир, из которых 275 уже переданы новым владельцам. Сегодня ключи от жилья получили ещё 29 семей.

Среди новосёлов — Зиягуль Ержанова, которая воспитывает ребёнка с особыми потребностями.

«Мы встали в очередь на жильё в 2015 году. И вот спустя 11 лет дождались этого долгожданного момента — наконец получили собственную квартиру. Разделить нашу радость приехал аким области, который лично поздравил нас с новосельем. Он также подарил электрическую плиту и телевизор, необходимые для дома. Для нас это большая помощь.

Мне понравились планировка и качество двухкомнатной квартиры. Здесь большие окна, светлые комнаты и красивый вид на горы. Выражаю благодарность Президенту страны, акиматам области и района за оказанную поддержку», — поделилась жительница.