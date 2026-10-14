В Алматинской области открыли туристический объект на высоте 2 140 метров

На горном курорте «Ой-Қарағай» в Алматинской области введён в эксплуатацию новый туристический комплекс, расположенный на высоте 2 140 метров над уровнем моря на вершине “Актас”. В его состав входят ресторан, конференц-зал для проведения деловых встреч и гостиница для отдыхающих. Строительство комплекса велось на протяжении двух лет. В проект инвестировано 58 млрд тенге.

В рамках проекта протяжённость трасс для катания на сноуборде и горных лыжах увеличена с 28 до 38 километров. Кроме того, впервые в Казахстане введены в эксплуатацию два подъёмника на 10 и 6 мест. Таким образом, в Алматинской области начал принимать посетителей новый туристический объект, полностью соответствующий международным стандартам.

В прошлом году горный курорт «Ой-Қарағай» посетили более 660 тысяч туристов. С начала текущего года этот показатель вырос ещё на 20%.

«В настоящее время функционируют большой конференц-зал вместимостью 350 человек и ресторан. Это позволяет проводить мероприятия различного формата. Кроме того, у нас есть гостиница на семь номеров, обеспечивающая возможность качественного обслуживания гостей. Мы рассчитываем, что увеличение протяжённости трасс для зимних видов спорта и строительство двух подъёмников позволят в несколько раз увеличить количество туристов. Сегодня курорт посещают не только гости из Казахстана, но и туристы из России, Индии, Китая и стран Персидского залива. Этому во многом способствуют эффективные меморандумы о сотрудничестве с зарубежными странами, заключённые акиматом Алматинской области в сфере туризма», — отметил руководитель PR-службы горного курорта «Ой-Қарағай» Максим Козлов.

Отметим, что в настоящее время в туристической отрасли Алматинской области реализуются 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 638,2 млрд тенге. В прошлом году постановлением Правительства утверждён Комплексный план развития Алматинского горного кластера на 2025–2029 годы, предусматривающий реализацию в регионе 15 проектов по шести ключевым направлениям.