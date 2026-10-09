В водоемы Алматинской области выпустили 600 тысяч мальков рыб

В Алматинской области в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» прошла акция по зарыблению водоемов. Сегодня в реку Или выпустили более 150 тысяч мальков. Таким образом, с начала года в реку Или, озеро Балхаш и Капшагайское водохранилище отправили более 600 тысяч мальков. До конца октября этот показатель планируется довести до 4 миллионов. Кроме того, в рамках сегодняшнего мероприятия организовали уборку территории реки Или от мусора, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В акции приняли участие специалисты отрасли, представители государственных органов, молодежь и волонтеры. Заместитель акима Алматинской области Бакытнур Бакытулы также присоединился к мероприятию и отметил его значение для сохранения экосистемы.

«Таза Қазақстан» - это не просто мероприятия по поддержанию чистоты, а общенациональная инициатива, направленная на сохранение природных богатств и формирование ответственного отношения к окружающей среде. Одно из ее важных направлений – сохранение водных экосистем и увеличение численности рыбы. В рамках этой работы, согласно поручению акима Алматинской области Чингиса Сайрановича, в водоемы региона выпускают рыбу. Сегодняшняя экологическая акция по зарыблению реки – очередное мероприятие в рамках реализации этой задачи, - отметил Бакытнур Бакытулы.

Активное участие в доброй инициативе приняли молодые люди из трудового отряда «Жасыл ел».

- Сегодня участники «Жасыл ел» впервые присоединились к выпуску мальков в реку и на собственном опыте увидели, насколько важны такие мероприятия для окружающей среды. Вместе с тем они сообща поработали на уборке территории вдоль реки. В сентябре и октябре к подобным акциям в регионе привлекли около тысячи молодых людей. Они активно участвуют в различных экологических инициативах. К примеру, в рамках акции «Киелі мекен» приводят в порядок памятники и исторические места, а в проектах «Таза өзен» и «Таза көл» очищают берега рек и озер, - рассказала участница мероприятия Диляра Кабдолина.

По словам специалистов, около 80% выпущенных мальков выживают и достигают зрелости. Подобные мероприятия, проводимые ежегодно, вносят значительный вклад в пополнение рыбных запасов. Это подтверждают и результаты исследований Научно-производственного центра рыбного хозяйства.

Таким образом, акция на реке Или объединила сразу два важных направления работы по сохранению природных богатств: пополнение рыбных запасов и очистку прибрежной территории. Мероприятия в рамках программы «Таза Қазақстан» будут продолжены в соответствии с намеченным планом.