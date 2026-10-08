В Алматинской области открыли предприятие по производству 400 тонн рыбы в год

В Илийском районе Алматинской области запущено предприятие «Бақыт», рассчитанное на производство до 400 тонн рыбы в год. Объем инвестиций в проект составил 500 млн тенге. Хозяйство, открывшееся в селе М. Туймебаева, занимается не только выращиванием рыбы, но и изготовлением необходимых для этого сетчатых ограждений и их комплектующих. Как сообщает пресс-служба акима Алматинской области, это первое в Казахстане производство такого оборудования.

В церемонии открытия предприятия принял участие заместитель акима Алматинской области Бақытнұр Бақытұлы. Он отметил, что реализация проекта имеет значение не только для развития рыбного хозяйства, но и для укрепления сельской экономики.

«Этот проект направлен на развитие рыбного хозяйства региона, поддержку отечественного производства и укрепление экономики села. Сегодня продукция предприятия поставляется и используется рыбными хозяйствами не только Алматинской области, но и Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей, а также области Жетісу. Это свидетельствует о высоком спросе на отечественное оборудование и вкладе предприятия в развитие рыбного хозяйства страны. Уверен, что в дальнейшем хозяйство «Бақыт» будет расширять производство и обеспечивать население качественной продукцией», – сказал Бакытнур Бакытулы.

По его словам, развитию рыбного хозяйства в регионе уделяется особое внимание. В этом году на его поддержку из бюджета выделено 1 млрд тенге субсидий. Сегодня в области работают 53 рыбоводческих хозяйства. В прошлом году здесь произвели 5,8 тыс. тонн рыбы. В текущем году объем планируется довести до 10 тыс. тонн, а к 2030 году – до 20 тыс. тонн. Новое хозяйство в селе М. Туймебаев должно внести свой вклад в достижение этих показателей, одновременно создавая новые возможности для развития предпринимательства и занятости на селе.

На предприятии рыбу выращивают в специальных сетчатых садках, установленных в центре озера. По словам руководителя хозяйства Бакыта Алдыбаева, в воду сначала запускают мальков весом около 200 граммов. Уже через три месяца они достигают веса 2,5–3 килограммов. Рыбу кормят экологически чистыми кормами.

Первые результаты хозяйство уже получило: на сегодняшний день произведено более 100 тонн продукции. Для этого используются 12 садков. В следующем году объем производства планируют довести до 400 тонн, увеличив их количество до 30.

Сегодня на предприятии работают 15 специалистов. Они следят за состоянием рыбы и всеми процессами ее выращивания. Необходимые для хозяйства сетчатые конструкции предприятие изготавливает самостоятельно, а сами сети пока импортируются из-за рубежа. В дальнейшем здесь планируют открыть цех по их производству. Это позволит увеличить объемы выпуска продукции, а число рабочих мест – до 45–50.

Открытие нового производства стало заметным событием и для жителей села. Они связывают с ним не только появление новых рабочих мест, но и возрождение рыбного хозяйства.

«То, что в нашем селе реализуется такой хороший проект, – это действительно радует. Он оживляет жизнь населенного пункта и создает новые возможности. Когда-то рыбное хозяйство на нашем озере было хорошо развито, но в трудные времена пришло в упадок. Поэтому я рад, что это направление сегодня вновь возрождается», – сказал житель села Әмзе Исаев.