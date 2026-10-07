В социальных объектах Алматинской области начали подавать тепло

В связи со снижением температуры воздуха в горных районах Алматинской области началась подача тепла. В остальных районах отопление будет подключаться поэтапно до 15 октября. Для этого в регионе полностью готовы к работе 18 централизованных и 84 блочно-модульные котельные общей мощностью 452 Гкал. Об этом сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В этом году на подготовку и проведение отопительного сезона в Алматинской области предусмотрено 13,6 млрд тенге. Из них 8,2 млрд тенге выделено из местного бюджета. Средства направлены на закуп жидкого и твердого топлива, а также ремонт объектов тепло- и электроснабжения. Кроме того, 2,8 млрд тенге выделено за счет энергоснабжающих предприятий, 2 млрд тенге — на реконструкцию тепловых сетей в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», еще 661 млн тенге из резерва Правительства — на ремонт котельной в микрорайоне «Жетіген» города Алатау.

В настоящее время завершена реконструкция котельной «ДОС» в городе Алатау. Ее запуск запланирован до 10 октября. Кроме того, отремонтированы две блочно-модульные котельные в микрорайонах «Алтын ауыл» и «Карлыгаш» Карасайского района.

Общая протяженность тепловых сетей в регионе составляет 188 километров. В настоящее время обновляется 6,7 километра сетей. Это позволит снизить уровень их износа с 40% до 38,5%.

В городе Қонаев в рамках национального проекта завершены два проекта по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 2,3 километра. Стоимость работ составила 2 млрд тенге.

В области близятся к завершению ремонт 152 подстанций и 1 552,9 километра электрических сетей. В свою очередь, АО «Алатау Жарық Компаниясы» в этом году планировало отремонтировать 1 179,3 километра электрических сетей и полностью выполнило намеченный план.

В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется реализовать шесть проектов в сфере электроснабжения общей стоимостью 58,9 млрд тенге. В результате уровень износа сетей снизится с 66% до 62%.

Для обеспечения теплом социальных объектов региона в учреждения доставлено 12,6 тысячи тонн жидкого и 4,5 тысячи тонн твердого топлива.

Сегодня в области из 2 156 многоквартирных жилых домов 1 469, или 71%, подключены к централизованной системе теплоснабжения. Потребность населения региона в угле составляет 666 тысяч тонн. Благодаря поэтапному газифицированию населенных пунктов потребление угля ежегодно снижается в среднем на 6–7%.