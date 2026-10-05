Лучшему учителю — новый автомобиль: в Алматинской области почтили заслуженных педагогов

Алматинской области отметили День учителя и чествовали лучших педагогов. Учителям вручены государственные и ведомственные награды, Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области. Кроме того, определены победители областных конкурсов в сфере образования.

В праздничном мероприятии принял участие аким Алматинской области Чингис Аринов, который поздравил педагогов с профессиональным праздником. Сегодня в регионе работают около 35 тысяч педагогов. Аким области отметил, что продолжается работа по поддержке сферы образования, улучшению материально-технической базы школ и созданию условий для профессионального развития педагогов.

«Путь человека к вершинам знаний и мудрости, а также поступательное развитие государства начинаются с воспитания и образования, основа которых закладывается учителем. В какой бы сфере мы ни трудились и каких бы высот ни достигали, за каждым успехом стоит кропотливый труд педагога. Самая большая награда для учителя — успех его ученика. Сегодня педагоги области совершенствуют свое мастерство и помогают своим ученикам добиваться высоких результатов на различных интеллектуальных соревнованиях. Они и сами занимают призовые места в профессиональных конкурсах. Выражаю благодарность всем учителям, которые идут по этому ответственному пути», — сказал Чингис Аринов.

В ходе праздничного мероприятия педагогам были вручены орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшін», нагрудные знаки Министерства просвещения РК «Ветеран труда», «Ыбырай Алтынсарин», «Отличник сферы образования», а также Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области.

Кроме того, награждены победители конкурсов «Лучший детский сад», «Лучшая сельская школа», «Лучшая организация технического и профессионального образования», «Лучший классный руководитель» и «Лучший учитель года».

Учитель средней школы имени А. Бейсеуова Жамбылского района Бакытали Даулешияр, ставший «Лучшим учителем года» и получивший в качестве награды новый автомобиль, рассказал, что конкурс состоял из четырех этапов.

«Побеждает педагог, который на каждом этапе набирает высокие баллы и демонстрирует себя всесторонне. Я рад, что в этом году эта награда досталась мне. Этот конкурс — не просто соревнование. Здесь педагоги обмениваются опытом, осваивают новые методы и подходы. Поэтому такие конкурсы дают учителям очень многое. А способный ребенок, выросший под наставничеством хорошего учителя, формирует светлое будущее страны», — отметил победитель.

Одну из самых высоких наград для педагогов — нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин» — получила директор средней школы имени Ахмета Байтурсынулы Карасайского района Жанар Кулиева. Она также поделилась впечатлениями от награды.

«В День учителя я удостоена такой почетной награды. Это результат моего 34-летнего труда в сфере педагогики. Однако для каждого учителя нет большего счастья, чем видеть успехи своих учеников. Самое главное — педагог должен любить ребенка, искренне заботиться о нем и относиться к нему с душой. Только через доброту можно завоевать сердце ученика», — сказала педагог.