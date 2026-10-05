В бюджет Алматинской области от туризма поступило около 4 млрд тенге

Туристическая отрасль приносит значительные доходы в бюджет Алматинской области. За восемь месяцев текущего года за счет туристов в казну поступило 3,9 млрд тенге. Это на 39,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые шесть месяцев прошлого года в бюджет поступило 2,8 млрд тенге.

Рост налоговых поступлений связан с увеличением числа туристов и расширением перечня услуг, предоставляемых им. Так, в январе–июне этого года гостиницы и зоны отдыха области приняли 263 776 туристов. За этот период объем оказанных гостям услуг достиг 8,34 млрд тенге. В прошлом году этот показатель составлял 6,39 млрд тенге. Таким образом, за год объем услуг вырос на 30,5%.

По мере роста туристического потока увеличивается и количество объектов, принимающих гостей. По словам руководителя управления туризма Алматы области Куанышбека Мирамбекулы, если в прошлом году в регионе насчитывалось 285 объектов размещения туристов, то в этом году их количество достигло 308.

«Каждый турист вносит свой вклад в экономику региона. Он останавливается в гостинице, питается, пользуется транспортом, посещает экскурсии, приобретает товары на местном рынке. То есть с каждым прибывающим туристом растут доходы местных предпринимателей. Это, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления в бюджет. За первые восемь месяцев этого года от туризма в бюджет поступило 3,9 млрд тенге. Туризм не только приносит доход региональному бюджету, но и создает новые рабочие места, открывает дополнительные возможности для предпринимателей. Поэтому наряду с увеличением числа туристов мы уделяем внимание созданию условий, чтобы они проводили в регионе больше времени и получали качественные услуги», – отметил Куанышбек Мирамбекулы.

Все больше иностранных туристов приезжают познакомиться с достопримечательностями Алматинской области. Согласно данным системы «eQonaq», с начала года регион посетили 113 659 иностранных путешественников. По этому показателю регион занимает третье место в республике.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются национальные парки «Іле-Алатау», «Көлсай көлдері» и «Шарын». В общей сложности за восемь месяцев этого года три национальных парка посетили 1,92 млн туристов. Из них государственный национальный природный парк «Іле-Алатау» посетили 1 324 393 человека, «Көлсай көлдері» – 399 063, «Шарын» – 202 117.

Кроме того, в этом году побережье Капшагайского водохранилища в городе Қонаев посетили 2 млн отдыхающих. Сегодня в сфере туризма Алматинской области работают 48 туроператоров и 24 гида.