В Алматинской области чествовали работников сферы культуры и информации. Профессионалы, вносящие вклад в популяризацию национального наследия и объективное информирование общества, удостоены Почётной грамоты и Благодарственного письма Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Награды вручили советник Президента Малик Отарбаев и аким Алматинской области Чингис Аринов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В ходе торжественной церемонии Малик Отарбаев передал участникам поздравления Главы государства и выразил им свои тёплые пожелания.

«Алматинская область – один из динамично развивающихся регионов страны. Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию регионов. Важное место занимает популяризация национальных духовных ценностей. С начала года по всей стране отмечаются 180-летие великого акына Жамбыла Жабаева, 100-летие всемирно известного кинорежиссёра Абдуллы Карсакбаева и юбилеи других выдающихся деятелей. В проведение таких значимых мероприятий большой вклад вносят наши деятели культуры и работники информационной сферы. Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить значительный вклад в укрепление единства и согласия в нашей стране», – отметил Малик Отарбаев.

В ходе встречи Чингис Аринов подчеркнул значимость культуры и информационной сферы в жизни общества.

«Культура – важнейшая сфера, определяющая духовный облик народа. Сохранение национальных ценностей, поддержка искусства и творчества, передача культурного наследия будущим поколениям – наша общая задача. Особое место в обществе занимает и информационная сфера. Своевременно информировать население о важных событиях в стране, открыто и объективно освещать проводимую работу требует высокого уровня профессиональной ответственности. Пусть ваши творческие поиски открывают путь новым проектам, свежим инициативам и хорошим результатам», – сказал аким области.

Одним из награждённых стал журналист, поэт и писатель Куат Кайранбаев.

«Я работаю в сфере журналистики около 45 лет. Рад, что наш труд получает заслуженную оценку. Сегодняшняя награда имеет для меня особое значение. Мы взволнованы и испытываем огромную радость. Искренне благодарю Главу государства за оказанное внимание и уважение. От всей души поздравляю всех сегодняшних лауреатов, которые с полной отдачей трудятся во имя духовного обновления нашей страны», – сказал Куат Кайранбаев.

Таким образом, заслуженное признание получили люди, посвятившие свои силы и талант развитию региона, служению слову и искусству. Их многолетний труд был отмечен высокой государственной наградой.