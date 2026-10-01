Глава региона принял учёных из тюркских стран, прибывших на международную конференцию

Аким области Асхат Шахаров встретился с учеными, прибывшими для участия в международной научно-теоретической конференции на тему «Духовное наследие тюркских народов в контексте мировой цивилизации: эпос «Кобланды батыр».

В ходе встречи аким области выразил благодарность ученым, специально прибывшим для участия в международной конференции.

«То, что ученые из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана и далекой Якутии собрались за одним столом, наглядно демонстрирует важность научного сотрудничества в изучении общего историко-культурного наследия наших народов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость сохранения исторического и культурного наследия тюркской цивилизации и передачи его будущим поколениям. Изучение такого наследия не только способствует возрождению исторической памяти, но и укрепляет общую идентичность и духовные связи тюркских народов. Эпос «Кобланды батыр», ставший темой конференции, занимает особое место в историко-культурном наследии Актюбинского региона. С этим краем неразрывно связаны мемориальный комплекс Кобланды батыра, ставший местом его вечного упокоения, а также традиция сказительского искусства, ярким продолжателем которой был Нурпеис Байганин. Всё это является важной частью духовного наследия и культурного облика нашего региона. Уверен, что конференция позволит вывести научные исследования в этом направлении на новый уровень и объединить опыт отечественных и зарубежных исследователей. Искренне благодарю вас за ваш труд, в том числе за работу по переводу эпоса «Кобланды батыр» на разные языки и его популяризации среди читателей во всем мире», - сказал глава региона.

На встрече генеральный директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, доктор филологических наук, академик Национальной академии наук РК Кенжехан Матыжанов рассказал о значении международного изучения эпоса «Кобланды батыр».

«Эпос «Кобланды батыр» - один из наиболее выдающихся образцов эпической традиции эпохи Золотой Орды. Мы поставили перед собой цель по-новому исследовать это наследие с научной точки зрения и вывести его на международный уровень. Одной из главных опор в этой работе является Актюбинский край. Историческая личность Кобланды батыра и его духовное наследие тесно связаны с этим регионом. Одним из первых результатов этой работы стало издание семитомного научного труда, включающего 29 вариантов эпоса. Это масштабная работа, реализованная при поддержке акимата Актюбинской области. Кроме того, два года назад была начата работа по продвижению ряда казахских эпосов в рамках программы ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию. В их числе находится и эпос «Кобланды батыр». В настоящее время этот вопрос рассматривается в рамках ЮНЕСКО. Участие в конференции около двадцати ученых тюркского мира свидетельствует об общем историко-культурном значении личности Кобланды батыра. Встреча ведущих специалистов по эпосу из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Казахстана открывает возможность для нового осмысления эпоса на основе современных достижений международной эпосоведческой науки. В советский период существовали определенные ограничения в изучении эпоса. Сегодня наша задача с использованием новых методов международного эпосоведения расширить рамки исследования эпоса «Кобланды батыр» и определить его место в мировом культурном пространстве», - отметил академик.

Также он рассказал о проводимой работе по популяризации наследия Кобланды батыра на международном уровне. По его словам, важным шагом, свидетельствующим о выходе эпоса в мировое культурное пространство, стала постановка в Париже в прошлом году спектакля на основе казахского эпоса актерской труппой из Актобе.

В завершение своего выступления Кенжехан Матыжанов в знак благодарности подарил акиму области полное академическое собрание сочинений Абая.

В ходе встречи также выступил первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), кандидат исторических наук Александр Жирков. Он перевел эпос «Кобланды батыр» на саха (якутский) язык.

В завершение встречи аким области Асхат Шахаров поблагодарил ученых за содержательные мнения и ценные предложения.

«И впредь мы будем всемерно поддерживать инициативы, направленные на сохранение, изучение и широкую популяризацию историко-культурного наследия. Пусть научные и культурные связи между нашими странами укрепляются и развиваются», - сказал аким области.

После встречи Асхат Шахаров сфотографировался с учеными на память.