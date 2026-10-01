Асхат Шахаров поздравил ветеранов труда с Днем пожилых людей

В День пожилых людей аким области Асхат Шахаров посетил на дому ветерана труда и труженицу тыла и поздравил их с праздником, пожелав крепкого здоровья.

Известный журналист, краевед и исследователь Идош Аскар Мусакулович родом из села Берсиев Уилского района. Окончил КазГУ. За годы трудовой деятельности работал в районных газетах «Алға», «Ойыл», на Актюбинском областном телеканале, в Уилском районном комитете партии. В областной газете «Ақтөбе» прошел путь от корреспондента до редактора.

Он является одним из издателей энциклопедии «Ақтөбе». Его многочисленные публикации посвящены истории и жизни родного края, вопросам охраны природы, сельского хозяйства, нравственности и духовных ценностей. Особое место в его исследовательской работе занимает изучение жизни и трудового пути легендарного просовода Шыганака Берсиева.

Во время встречи Асхат Шахаров с интересом выслушал воспоминания ветерана, поговорил о его многолетнем труде, журналистике, истории Актюбинской области и людях, внесших значительный вклад в развитие региона.

«Идош Мусакулович, Вы посвятили свою жизнь служению слову, журналистике и родному краю. Ваш многолетний труд - это большая часть истории нашей области. Благодаря таким людям, как Вы, сохраняются память о выдающихся земляках, история наших сел и традиции нашего народа. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и еще долгих лет жизни. Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди, а Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт и дальше служит примером для молодого поколения», - пожелал аксакалу аким области.

Также глава региона посетил Надежду Николаевну Соколову, которой исполнился 91 год.

Свыше четырех десятилетий ее трудовая жизнь была связана с заводом АО «Авиаремонт», где она работала дефектоскопистом и откуда вышла на заслуженный отдых. Она является участником трудового фронта.

«Надежда Николаевна, сегодня мы пришли к Вам не просто с поздравлениями, а прежде всего с искренней благодарностью за Ваш труд и вклад в развитие нашей страны. Вы и Ваши ровесники прошли через непростые годы, своим трудом приближали Победу и своим созидательным трудом развивали родной край. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!» - сказал Асхат Шахаров.

В ходе встреч аким области отметил, что забота о старшем поколении является важной частью социальной политики региона.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич уделяет особое внимание утверждению в обществе принципа «Закон и порядок» и формированию ценности «Адал азамат». Особая роль в продвижении этих ценностей принадлежит старшему поколению. Ведь уважение к старшим, честное отношение к труду, служение стране и передача жизненного опыта последующим поколениям – это принципы, неразрывно связанные с традиционными ценностями нашего народа. Наши ветераны и представители старшего поколения – хранители нашей истории, мудрости и духовных ценностей. Поэтому наш долг всегда помнить об их труде, с уважением относиться к их жизненному пути и окружать их заботой. Самое важное, что мы можем сделать, - искренне выразить им свою благодарность, проявлять уважение и ценить их, пока они рядом с нами», - сказал Асхат Шахаров.