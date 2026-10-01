Автоколонна с продуктами выехала из Актобе в столицу

Производители сельскохозяйственной продукции Актюбинской области отправили в Астану более 200 тонн продовольственных товаров для участия в ярмарке «Дала дәмі». Жители столицы смогут приобрести мясо, молочные и рыбные изделия, овощи и другие товары на 15–20 процентов дешевле рыночных цен.

Автоколонна с продовольственными товарами выехала из Актобе в Астану 30 сентября. Ярмарка пройдет 3–4 октября на площадке «Ипподром» вдоль трассы Каркаралы-1.

В мероприятии примут участие более 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов области и города Актобе.

«В столицу мы отправляем более 200 тонн продовольственных товаров, из них свыше 70 тонн приходится на мясо и мясные изделия. Также будут представлены молочные и рыбные товары и продукция, произведенная в рамках программы “Ауыл аманаты”. Ярмарка станет хорошей возможностью познакомить жителей столицы с качественными товарами, произведенными в Актюбинской области», – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Алтынбек Алжанов.

На ярмарке представят мясо, молочную и овощную продукцию, рыбу, яйца, колбасные изделия, муку и макаронные изделия, кондитерские товары, безалкогольные напитки, талкан из проса, консервы и другие товары. Кроме того, посетители смогут приобрести кумыс, шубат, козье молоко и изделия, изготовленные в рамках программы «Ауыл аманаты».

Свою продукцию на ярмарке представят компании «Айс+», «Агрофирма Тау», «Ново-Альджанский мелькомбинат», «Рамазан», СПК «Айбек», «Степное», «Рокос», «Изет Грин Хаус», «Гринхаус Казахстан», «Глобал Мастер Групп» и другие предприятия региона.

Ярмарка позволит жителям и гостям столицы приобрести сельскохозяйственную и переработанную продукцию Актюбинской области по доступным ценам.