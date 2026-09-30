Порядок содействия в трудоустройстве изменится

С 1 октября период поиска подходящей работы до присвоения статуса безработного увеличивается с 2 до 13 дней.

В течение этого времени специалисты Карьерного центра смогут более подробно изучить опыт, образование и навыки человека, подобрать подходящие вакансии и при необходимости связаться с работодателями.

Если подходящая работа будет найдена раньше, ждать окончания 13-дневного периода не потребуется.

Помимо подбора вакансий, гражданину могут предложить профессиональное обучение, субсидируемое рабочее место и другие меры государственной поддержки в сфере занятости.

Первый шаг — зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Это можно сделать, обратившись в Карьерный центр, через портал eGov или на Электронной бирже труда Enbek.kz.