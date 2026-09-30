В составе национальной сборной Казахстана на 48-м мировом чемпионате «WorldSkills Shanghai-2026» Актюбинскую область представили три участника. По итогам соревнований двое из них были удостоены медалей за профессиональное мастерство.

В компетенции «Мехатроника» Актюбинскую область представил студент 3-го курса Хромтауского высшего горно-технического колледжа Денис Панин. На чемпионате в Шанхае он в составе команды завоевал медаль за профессиональное мастерство. Для Дениса это очередное значимое достижение на международной арене. В 2025 году он занял III место на чемпионате «WorldSkills Kazakhstan», а в 2026 году стал победителем соревнований «WorldSkills Australia Global Skills Challenge».

В компетенции «Графический дизайн» Актюбинскую область представил выпускник Актюбинского высшего политехнического колледжа Багижан Койшыбаев. По итогам мирового чемпионата он также стал обладателем медали за профессиональное мастерство. Ранее, в 2025 году, Багижан завоевал медаль на чемпионате «EuroSkills Herning» в Дании, а в 2026 году занял III место на соревнованиях «Global Skills Challenge Australia».

Новые медали на мировой арене стали продолжением успешных выступлений молодых специалистов Актюбинской области на республиканских и международных чемпионатах. Это подтверждает высокий уровень их профессиональной подготовки.

Поздравляем Дениса Панина и Багижана Койшыбаева, их наставников и экспертов с достойными результатами и желаем новых профессиональных побед!