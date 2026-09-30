Территория специальной экономической зоны «Актобе» расширяется

К действующей территории СЭЗ «Актобе» площадью 858 гектаров добавятся три новые субзоны общей площадью 337 гектаров, расположенные в Алгинском, Мугалжарском и Хромтауском районах. В результате общая площадь специальной экономической зоны составит 1 195 гектаров.

Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2026 года № 687. Документ предусматривает расширение территории СЭЗ «Актобе» и формирование дополнительных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов.

Новые субзоны СЭЗ «Актобе»:

Хромтауский район — 120 гектаров. В состав СЭЗ включена территория проектируемой индустриальной зоны города Хромтау.

Мугалжарский район — 137 гектаров. Субзона расположится южнее города Кандыагаш. Определены точки подключения к инженерным сетям.

Алгинский район — 80 гектаров. Проводится работа по определению дополнительных возможностей инженерного обеспечения, точек подключения и получению технических условий.

Участниками СЭЗ «Актобе» могут стать отечественные и иностранные инвесторы, реализующие проекты в различных отраслях экономики. Также предусмотрено создание промышленных кластеров, направленных на развитие кооперации между предприятиями, реализацию совместных проектов и эффективное использование общей инфраструктуры.

Расширение специальной экономической зоны позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создать новые рабочие места, развивать обрабатывающую промышленность и укрепить промышленный потенциал районов Актюбинской области.