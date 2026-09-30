Назначен руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Адайбек Шакирович Есенаманов назначен руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

Адайбек Есенаманов родился в 1990 году в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «Финансы».

В 2013-2019 годах работал главным специалистом и начальником отдела управления финансов Актюбинской области.

В 2019-2023 годах занимал должности начальника отдела и заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

В 2023-2025 годах работал заместителем акима Хромтауского района.

С октября 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.

В новой должности Адайбек Есенаманов будет курировать вопросы социально-экономического развития региона, бюджетного планирования и реализации экономической политики области.